Si alza il sipario sulla Stagione 2025/2026 del Teatro Celebrazioni Oltre 65 appuntamenti tra prosa, danza, comicità, family show, musica, spazi di divulgazione

Oltre 65 spettacoli in cartellone che uniscono prosa, danza, comicità, family show, musica, spazi di approfondimento e divulgazione, offrendo uno sguardo attento al presente e creando un ponte tra generazioni. È la Stagione 2025/2026 del Teatro Celebrazioni di Bologna che Ti porta dove vuoi tu, slogan che di anno in anno esprime sempre di più la ricchezza e la varietà della programmazione artistica.

La Stagione di Prosa offre 15 spettacoli che vantano nomi di spicco come Anna Valle e Gianmarco Saurino in Scandalo (28, 29, 30 novembre), Silvio Orlando in Ciarlatani (5, 6, 7 dicembre), Massimo Dapporto e Fabio Troiano in Pirandello Pulp (19 e 20 dicembre), Massimo Ghini ne Il vedovo (31 dicembre, 2 e 3 gennaio), Emilio Solfrizzi e Irene Ferri ne L’Anatra all’Arancia, Ale e Franz in Capitol’ho (23, 24 e 25 gennaio). Michele Riondino è protagonista e regista di Art (30, 31 gennaio), mentre Massimiliano Gallo di Malinconico. Moderatamente felice (6, 7, 8 febbraio). Cesare Bocci e Vittoria Belvedere sono interpreti di Indovina chi viene a cena? (13, 14, 15 febbraio) e Giuseppe Zeno e Anna Galiena di A casa tutti bene di Gabriele Muccino (20, 21 e 22 febbraio). In Alieni in laguna Andrea Pennacchi mescola comicità e dramma (13 e 14 marzo) e Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli affrontano le dinamiche della vita di coppia in Ti ho sposato per allegria (20 e 21 marzo). Per la prima volta la compagnia The Kitchen Company porta sul palcoscenico bolognese Rumori fuori scena (dal 26 al 29 marzo), Corrado Nuzzo e Maria Di Biase propongono invece Totalmente incompatibili (17, 18 aprile). Infine, Neri Marcorè omaggia Giorgio Gaber con Gaber - Mi fa male il mondo (8, 9, 10 maggio).

Cinque sono i titoli della Stagione di Danza. In apertura ci sono i Kataklò di Giulia Staccioli con la nuova produzione Aliena (9 novembre). Seguono il Balletto di Roma con una rilettura moderna di Otello, firmata da Fabrizio Monteverde (18 gennaio) e la Compagnia Cornelia con Gisellə (27 febbraio). Arrivano poi due compagnie internazionali: Los Potros Malambo con Freedom (15 marzo) e Momix di Moses Pendleton con Botanica - Season 2 (dal 7 all’11 aprile).

Per lo spazio Riflessi. La realtà che si racconta diversi sono gli spettacoli che indagano l’animo umano di ieri e di oggi. Walter Rolfo propone L’arte di realizzare l’impossibile. La felicità è una scelta (24 ottobre;, il 19 novembre è la volta di Bello senza Asterisco Tour 2025 con il podcast di true crime Bouquet of Madness, mentre l’11 e 12 dicembre vanno in scena Giovanni Storti e Stefano Mancuso con Lunga vita agli alberi. Per la rassegna di divulgazione tornano Massimo Recalcati con la nuova lectio psicoanalitica Miracoli (25 febbraio), il Professore Vincenzo Schettini con La fisica che ci piace (6 maggio) e la criminologa Roberta Bruzzone con il nuovo spettacolo Amami da morire. Anatomia di una relazione tossica (17 maggio). Tra i debutti al Celebrazioni quello di Mario Calabresi con Anni Settanta. Terrore e diritti (13 novembre), Sabrina Giannini con Indovina chi ci inganna a cena (4 marzo), Gianrico Carofiglio con Elogio dell’ignoranza e dell’errore (16 aprile) ed Enrico Galiano con Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci (15 maggio). Tra i ritorni quello di Drusilla Foer con Venere nemica (16 gennaio) e di Simone Cristicchi con Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli (28 febbraio, 1° marzo). Tre sono le performance autobiografiche: Benvenuti a casa Morandi con Marianna e Marco Morandi (22 novembre), Forte e Chiara con Chiara Francini (19 febbraio) e Perché no? Con Diego Dalla Palma (23 aprile).

Tanti i comici e gli stand-up comedian: Pierluca Mariti con Grazie per la domanda (9 ottobre), i migliori comici di Zelig e Colorado con Big Comedy Ring Show (10 ottobre), Angelo Duro con Ho tre belle notizie (dal 14 al 19 ottobre) e Luca Ravenna con Flamingo (18, 19 marzo). Herbert Ballerina porta in scena Come una catapulta (21 novembre), mentre Intanto ti calmi (21, 22 gennaio) è il nuovo show di Beatrice Arnera. Fonde il linguaggio teatrale con la canzone popolare Paolo Rossi in Operaccia Satirica. Onora i padri e paga la psicologa (5 febbraio). Tornano Giuseppe Giacobazzi con la sua Osteria Giacobazzi (21 ottobre, 4 e 18 novembre e 9 dicembre) e la versione natalizia Natale in Osteria (23 dicembre), Vito con L’altezza delle lasagne. Monologo di sopravvivenza gastronomica (1, 2 novembre) e Paolo Cevoli con Figli di Troia (3 e 4 febbraio). Luca Bizzarri e Giorgia Fumo propongono, rispettivamente, Non hanno un amico dubbio (13 dicembre) e Out of Office (15 gennaio). Din Don Down è lo show con Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius (13 e 14 gennaio), Lapocalisse quello nato dall’incontro tra Valerio Aprea e Makkox (12 marzo). Tra i duo comici, Marta Zoboli e Gianluca De Angelis si esibiranno con Io e Gianlu (1, 2 aprile), i PanPers con Terapia di coppia (12 maggio). Il collettivo Terzo Segreto di Satira presenta invece Iliade open mic (12 maggio). Tornano, inoltre, le star del web Awed, Dose e Dadda con Esperienze D. M. (21 dicembre) e Giuseppe Cruciani con Via Crux. Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire (11 gennaio).

Non mancano i family show, tra cui La meravigliosa favola del Grinch e del Natale (8 dicembre) con la compagnia Un Teatro da Favola, BuBBles Revolution con Marco Zoppi e Rolanda (27 dicembre), Un magico Natale con Carolina con Carolina Benvenga (6 gennaio), Il piccolo principe con la regia di Stefano Genovese, e, in occasione del 50° anniversario dalla nascita della Pimpa, Pimpa. Il musical a pois (3 maggio).

Tra gli appuntamenti musicali: In viaggio con gli Inti-illimani (7 novembre), che nasce dall’incontro tra Jorge e Marcelo Coulon – fondatori della storica band cilena Inti-illimani – il cantautore Giulio Wilson e lo scrittore Federico Bonadonna; Michael The Show, lo spettacolo che celebra la leggenda di Michael Jackson (3 dicembre) e Alla scoperta di Morricone, il tributo al grande compositore proposto dall’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno (12 febbraio).

Si rinnova inoltre la collaborazione con il Bologna Jazz Festival, che prevede sul palcoscenico del Celebrazioni Billy Cobham (23 ottobre), e con il Bologna Festival che, per la rassegna Baby Bofe’, porta in scena Lo Schiaccianoci di Pëtr Il’ič Čajkovskij (14 e 15 dicembre).

Per informazioni: www.teatrocelebrazioni.it.