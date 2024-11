La Società Cooperativa Sociale Don Aldo Mei nasce nel 1991 per favorire lo sviluppo e l’educazione dei bambini dai 12 mesi ai 14 anni di età. Gestisce Nidi d’Infanzia, Scuole dell’Infanzia Paritarie, servizi di Doposcuola per alunni che frequentano le scuole primarie e secondarie statali di 1° grado (Elementari e Medie), Attività Estive. Le nostre Scuole d’Infanzia, riconosciute come Paritarie dal 2001, sono inserite nel sistema nazionale d’istruzione con le scuole statali e permettono alle famiglie di usufruire delle misure di sostegno al reddito erogate annualmente dai comuni (Buoni Scuola).

- In orario extra scolastico si offre la possibilità di organizzare corsi di vario genere come:

- Inglese Potenziato

- Recupero Scolastico per Primaria e Secondaria di Primo Grado

- Propedeutica alla Scuola Primaria per i bambini dell’ultimo anno dell’Infanzia

- Attività LUDICO/SPORTIVA ogni attività verrà effettuata in collaborazione con personale qualificato

Dall’a.s. 2018/2019 le Scuole della Cooperativa abbracciano la PEDAGOGIA OUTDOOR ovvero una vasta area di pratiche educative il cui comune denominatore è la valorizzazione dell’ambiente esterno nei suoi diversi aspetti, assunto come ambiente educativo, sviluppando al massimo le opportunità delle attività all’aria aperta (out-door) e la concezione dell’ambiente in sé come luogo di formazione.

MENSA INTERNA: i pranzi sono preparati direttamente nelle nostre cucine con prodotti controllati e genuini, con particolare attenzione a intolleranze e allergie alimentari

OPEN DAY SABATO 16 NOVEMBRE, SABATO 14 DICEMBRE SABATO 11 GENNAIO 2025

Solo su appuntamento dalle 15 alle 17

NEL MESE DI GENNAIO 2025 POSSIBILITÀ DI APPUNTAMENTI DURANTE LA SETTIMANA