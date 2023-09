“Spazio a Noi”: l’offerta pensata per i giovani

Dai giovani della “Gen Z” che vivono a carico dei genitori ai “Millennials” inseriti in un contesto lavorativo.

Le nuove generazioni hanno le loro esigenze nonché il diritto di iniziare a pianificarsi un futuro, anche sul versante finanziario e della prospettiva di un “gruzzoletto” da mettere da parte.

Tuttavia, in un contesto come quello odierno in continua evoluzione, non è mai facile trovare soluzioni bancarie ad hoc per le esigenze dei giovani.

Ecco perché il Banco Marchigiano ha voluto pensare proprio a loro, ed a quei genitori lungimiranti preoccupati di dare un futuro anche economico ai propri figli, mettendo in campo una serie di pacchetti di prodotti pensati appositamente per le nuove generazioni. Dai libretti di risparmio per i più piccoli a un conto corrente per i giovani lavoratori, passando per quello più adatto agli studenti universitari, il progetto “Spazio a Noi”, creato in collaborazione con Cassa Centrale Banca, si rivela ricco, variegato e fornisce la soluzione ideale per i giovani di tutte le età grazie a una gamma di servizi e di prodotti pensati per una clientela trasversale e multigenerazionale.

Vediamo quali.

Banco Marchigiano

Un libretto su cui scrivere il domani dei propri figli

Il primo dei quattro pacchetti proposti da Banco Marchigiano è Risparmiolandia, un libretto di risparmio pensato appositamente per le persone che desiderano mettere da parte qualche risparmio per i propri figli o nipoti fino al compimento della maggiore età. Si tratta di uno strumento semplice e molto diffuso per iniziare a costruire una base economica per i più piccoli e, allo stesso tempo, aiutarli a crescere e a far comprendere loro il valore del denaro, fino a renderli consapevoli in breve tempo. Il servizio non ha costi di apertura e risulta molto semplice nelle sue funzionalità.

Pacchetti smart a misura di teenager

Conto Oraomaipiù è il pacchetto di prodotti pensato per i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni: si compone di un conto corrente e una carta prepagata, entrambi gratuiti, utili a rendere i giovani più autonomi e liberi nella gestione del denaro. Con la prepagata è possibile controllare liberamente i propri risparmi, prelevare - senza costi aggiuntivi presso gli sportelli automatici convenzionati -, fare acquisti in negozio e online. Dinamica flessibile e sicura - la si può controllare e gestire online sul sito www.inbank.it, sull’app mobile Inbank app, dagli sportelli ATM abilitati o in filiale –, è utilizzabile anche all’estero, dotata della tecnologia contactless e associabile ai principali wallet (Google Pay, Samsung Pay ed Apple Pay), rappresenta l’opzione più adatta alle nuove generazioni sempre più smart.

Risparmiare oggi per spendere domani

Il Conto Università è pensato, come suggerisce il nome, per tutti i giovani tra i 18 e i 27 anni che sono iscritti a un corso di studi universitario, a un Master o a un corso di studio equiparato. Senza costi di gestione e facilmente controllabile attraverso l’Inbank app e web, rappresenta la soluzione perfetta per svolgere tutte le azioni quotidiane come effettuare bonifici o ricariche telefoniche, pagare le bollette, domiciliare le utenze, prelevare, fare acquisti tramite POS anche oltre confine, e scambiare denaro con la funzione Bancomat pay. Oltre al conto corrente, i clienti potranno usufruire della carta Visa Debit Universicard - che dà la possibilità di prelevare gratuitamente in qualsiasi banca in Italia e all’estero, di fare acquisti in negozio e di pagare con lo smartphone attraverso l’associazione ai principali wallet.

Organizzare il proprio futuro per non farsi trovare impreparati

Conto EVO è l’ideale per i giovani lavoratori maggiorenni, o in cerca di lavoro, che hanno meno di 30 anni. Facilmente gestibile tramite l’Inbank (app e web), si tratta di un conto corrente con canone agevolato e commissioni ridotte, carta Visa Debit contactless inclusa – anche per acquisti online e collegabile ai principali wallet - che consente all’intestatario del conto di accedere a strumenti più avanzati, come carta di credito, prestiti, assicurazioni e investimenti. Il Conto EVO non si limita a fornire gli strumenti per gestire in maniera ottimale i propri risparmi, ma garantisce idee utili per crescere nella consapevolezza e nella responsabilità economica, caratteristiche fondamentali per indirizzare al meglio il proprio futuro.

Banco Marchigiano

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet del Banco Marchigiano https://www.bancomarchigiano.it/ o direttamente quello dell’iniziativa “Spazio a Noi” https://www.bancomarchigiano.it/spazio-a-noi-progetto-giovani/.

In alternativa, è possibile contattare la banca via mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonicamente al 0733/8211.