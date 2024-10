Tecnologia, eccellenza e passione

ZTE Italia è orgogliosa di aver partecipato per la prima volta come sponsor del Grand Prix Offshore Città di Cervia 2024, svoltosi dal 6 all’8 settembre presso il Porto Turistico di Cervia. Il Grand Prix Offshore, manifestazione di altissimo livello organizzata dall’Associazione Motonautica Venezia in collaborazione con Fim-Coni e Uim e promossa da Tornado Yachts e dal Porto di Cervia, è tornato a emozionare con la sua terza edizione.

Durante la tre giorni, consolidatosi come uno degli eventi di punta nel panorama motonautico internazionale, migliaia di visitatori hanno avuto la possibilità di vivere tre giorni immersi tra i piloti, ammirando da vicino le imbarcazioni e godendosi le spettacolari acrobazie del Fly Tandem Show di Mattia Lancia e Carlotta Infussi nelle acque del porto e le numerose attività organizzate nel paddock.

Presso lo stand ZTE | nubia, gli spettatori hanno potuto provare in prima persona gli ultimi prodotti della serie smartphone nubia, progettati non solo per soddisfare le aspettative, ma anche per superarle con un'esperienza d'uso senza pari. ZTE è lieta di essere stata al fianco degli organizzatori, in quanto questo sport rappresenta una perfetta sintesi di velocità, innovazione e spirito competitivo, valori che l’Azienda condivide pienamente. Proprio come i campioni che hanno gareggiato, anche ZTE punta costantemente a spingere i confini della tecnologia per offrire le soluzioni di "navi-gazione" digitale più veloci, unendo potenza e precisione e garantendo le massime prestazioni.

La visione globale “Better for All” di ZTE mira a fornire prodotti competitivi che combinino un design d’eccellenza, alta qualità e un’esperienza unica per gli utenti. Elementi che hanno fatto da protagonisti durante la competizione.

"Better for All" e la nuova serie nubia: una visione globale per un futuro migliore:

"Better for All" è la nuova visione globlale di ZTE Mobile Devices, lanciata nel corso del 2024 e che punta a creare un ecosistema digitale inclusivo e innovativo, con particolare attenzione all’uso della tecnologia per migliorare la vita quotidiana. Nubia, la nuova serie di smartphone presente presso tutti i principali operatori e canali retail, è al centro di questa visione. Con la sua gamma di prodotti che spazia dagli smartphone pieghevoli alle soluzioni dedicate alla fotografia e al gaming, nubia si distingue per l'attenzione al design e all’innovazione, come riconosciuto durante la Milano Design Week China Week 2024 dove ha vinto il titolo di miglior brand di design 3C dell'anno. "Better for All”, sottolinea non solo l'implementazione di innovazioni all'avanguardia e l'integrazione degli ecosistemi dei terminali, ma anche l’impegno dell’Azienda per il Tech for Good, con l'obiettivo di fornire prodotti e servizi caratterizzati da un design e una qualità migliore. Questa visione riflette il desiderio di ZTE di creare soluzioni tecnologiche che vadano oltre la semplice funzionalità, mettendo al centro le persone, le loro esigenze e le loro passioni, in un contesto sempre più interconnesso e sostenibile​. Tra i prodotti di punta lanciati ci sono il nubia Z60 Ultra, dotato di fotocamera UDC (Under-Display Camera) di quinta generazione, la serie nubia Focus, pensata per gli amanti della fotografia con una fotocamera AI da 108 MP, e il nubia Nubia Neo 2 5G, progettato per il gaming.

nubia Flip 5G è stato progettato come il primo smartphone flip per i giovani, con uno schermo interno flessibile ultra-clear da 6,9 pollici a 120Hz e uno schermo esterno multifunzionale ad alta definizione. Ciò consente di accedere rapidamente a diversi scenari applicativi senza dover aprire il telefono. Il dispositivo adotta una cerniera in lega d'acciaio ad alta resistenza e vanta un aspetto compatto con funzionalità avanzate.

nubia Focus Pro 5G è dotata di un sistema a doppia fotocamera da 108 MP, alimentato dal sistema fotografico Neovision, per offrire agli utenti un'esperienza fotografica professionale.

Nubia Neo 2 5G è dotato di un doppio pulsante touch shoulder, che migliora significativamente l'esperienza di controllo del gioco.

Un viaggio verso l’eccellenza e l’innovazione: opportunità per tutti di essere se stessi Con nubia, ZTE non si limita a offrire innovazione tecnologica, ma è impegnata in un percorso che abbraccia il supporto alle passioni personali. L’obiettivo è offrire a tutti la possibilità di esprimere se stessi. Per questo, nel 2024, ZTE è stata al fianco di iniziative che riflettono questi valori, come il programma di Itennis Foundation, un’associazione che offre ai giovani tennisti provenienti da famiglie meno abbienti l'opportunità di sviluppare la loro passione e il loro talento. È in linea con questa visione, che ZTE ha scelto di supportare anche il Grand Prix Offshore di Cervia, un evento che rappresenta perfettamente la sintesi tra passione e impegno e un’altra tappa di un viaggio che punta a combinare tecnologia, innovazione e il desiderio di aiutare le persone a essere se stesse.