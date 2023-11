Torna #abbiamonelcuore: l’iniziativa che premia le idee virtuose per l’ambiente sbarca in altri 27 comuni

Mettersi in gioco per il bene della comunità. Trainato dal successo della prima fase, torna il concorso del Gruppo Hera #abbiamonelcuore, l’iniziativa che premia i progetti virtuosi per l’ambiente. Il concorso coinvolge altri 27 comuni su tre aree: la cintura di Modena (Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, San Cesario), l’Unione Terre di Castelli (Castelvetro, Castelnuovo Rangone, Guiglia, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca) e la montagna (Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Lama Mocogno, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo, Pievepelago, Polinago, Prignano, Riolunato, Serramazzoni e Sestola).

Le realtà di questi territori, interessate a mettere a disposizione le proprie idee orientate alla sostenibilità e al decoro, potranno avanzare la loro candidatura attraverso il sito del Gruppo Hera (www.gruppohera.it/abbiamonelcuore-nuovi-comuni).

Il concorso mette in palio le risorse per realizzare o proseguire i progetti vincenti, che saranno valutati da una giuria tecnica costituita per ciascuna delle tre aree, composta da membri del Gruppo Hera, dalle amministrazioni comunali e da esperti di comunicazione e sostenibilità.

I quattro ambiti del concorso

Il concorso individua quattro ambiti specifici ai quali i progetti in gara dovranno fare riferimento:

(PREVENZIONE E RIDUZIONE) riguarda le idee per contenere la produzione dei rifiuti attraverso, per esempio, il minor ricorso agli oggetti monouso, un maggiore consumo dell’acqua del rubinetto rispetto a quella in bottiglia, il riutilizzo degli oggetti che possono avere una seconda vita. E ancora i progetti che incentivano il compostaggio.

(QUALITÀ RACCOLTA DIFFERENZIATA) comprende idee per migliorare la qualità della differenziata, sensibilizzando cittadini e imprese a una migliore separazione di carta, plastica e organico, riducendo sfalci e potature o rendendone più efficace la gestione.

(UTENTI CON ESIGENZE SPECIALI) riguarda idee per supportare gli utenti con esigenze particolari, come gli anziani, gli stranieri, le persone con disabilità e consentire loro una migliore comprensione o accessibilità dei servizi di raccolta.

(DECORO URBANO) è dedicato ai progetti di decoro urbano per la cura degli spazi comuni.

Come iscriversi

Per partecipare ad #abbiamonelcuore è necessario compilare il modulo sul sito del Gruppo Hera al link Concorso Abbiamo nel cuore - Gruppo Hera fino al 15 dicembre.

Può concorrere chiunque voglia mettere a disposizione creatività e capacità progettuali per testimoniare, assieme a Hera e alle amministrazioni comunali, che la qualità ambientale delle nostre città è il frutto dell’impegno di tutti.

Gli interessati potranno inoltre partecipare ai focus tematici in videoconferenza: scopri come aderire e le date sul sito del Gruppo Hera.