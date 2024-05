Torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile accende Modena

Tre giorni di conferenze, tavole rotonde e workshop, oltre 30 relatori per parlare di sostenibilità, cambiamento climatico, diversità ed inclusione, innovazione ed opportunità. Il 7 e l’8 maggio, al Laboratorio Aperto – Ex AEM, torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile, con un’appendice il 22 maggio al Museo della felicità di Carpi.

La giornata del 7 maggio, in particolare, si aprirà con una mattinata dedicata alle scuole ed alla presentazione del progetto di educazione civica e sviluppo sostenibile. A partire dalle 16.30, si parla di cambiamento climatico con Luca Lombroso, Francesca Despini e Sofia Costanzini del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari di UNIMORE”. Elena Torri, moderatrice del sottogruppo Aree interne e montane ASviS, e Fausto Giovanelli, presidente dell’Ente Parco Nazionale Appennino Tosco- emiliano parleranno invece di città e comunità sostenibili. Un focus sulla riforestazione a Modena e provincia, invece, verrà fatto da Marcella Minelli e Silvia Pini, di Mutina Arborea Consorzio Forestale Impresa Sociale, mentre Andrea Ronchi, di CO2 Advisor, farà chiarezza sui crediti di carbonio. Alle 19.15 l’attesissima lectio magistralis del professor Carlo Ratti, architetto e ingegnere, docente Mit e PoliMI, innovatore e designer di smart cities di fama internazionale.

La mattinata dell’8 maggio sarà organizzata da Mediamo in collaborazione con l’Associazione per la RSI e dedicata alle Direttive europee CSRD, CSDD e Green Claims, per investire in innovazione e sostenibilità in azienda.

.

I lavori ripartono alle 15.15 e ruoteranno attorno ai temi della diversità e dell’inclusione. Il pomeriggio è organizzato da Proxima. Erica Coppelli, presidente dell’Associazione APS Il Tortellante, e Fabiola Casarini, Dottoressa in psicologia dell’educazione e fondatrice di Associazione Errepiù, parleranno di autismo e multidisabilità, mentre Ad Communications con il format AD Maiora storie di vita e di impresa presenterà un progetto no profit di cinematografia sociale e digital serie. Alfredo Perna, responsabile del centro di smistamento di Amazon a Spilamberto, sarà invece al centro di una tavola rotonda nel corso della quale verrà presentato un reportage di come un ostacolo, la sordità, possa diventare un valore ed un arricchimento. Anche il fumetto può diventare uno strumento di inclusione, come racconterà Alex Bertani, direttore di Mercato Italia Panini e di Topolino, insieme allo sceneggiatore Roberto Gagnor, ed al disegnatore Claudio Sciarrone. Per imparare a guardare oltre, sentiremo poi le testimonianze di Michele Landolfi, esperto di accessibilità che collabora da anni con i team degli Accessibility Days e Daniele Cassioli, sciatore nautico e dirigente sportivo italiano, cieco dalla nascita, che si è guadagnato 28 titoli mondiali, 27 europei e 45 italiani. Alle 18.30, la lectio magistralis di Maura Gancitano e Andrea Colamedici, filosofi e scrittori, fondatori di Tlon, il progetto di divulgazione culturale che mette in connessione l’ambiente accademico con il mondo pop.

.

Il 22 maggio si va infine al Museo della Felicità di Carpi, per scoprire la felicità in azienda e come misurarla. Seguirà poi una tavola rotonda con imprenditrici ed imprenditori del territorio.