Torna Mangirò, il giro a piedi per mangiare e bere in Appennino

Attacca la banda e si scatena l’allegria! Torna, alla sua diciannovesima edizione, il Mangirò, un evento pensato e organizzato dal Forno di Calzolari che porta il mondo in Appennino e lo accoglie con la gentilezza e creatività che da sempre caratterizzano il forno di montagna.

Mangirò 2023

La passeggiata enogastronomica tra i campi coltivati e all’ombra dei faggi e dei castagni si presenta quest’anno con uno spirito ribelle e con rinnovata vitalità. Si parte dal Forno, nel centro del paese di Monghidoro, e si arriva alla Croce dell’Alpe di Monghidoro a 1200 m di altitudine, passando per numerose tappe dove si incontrano proposte enogastronomiche ogni anno sempre nuove.

Mangirò 2023

La musica suonata, con tutto il corpo e il fiato e le mani, che dà forma al tempo, allo spazio e alle connessioni umane si abbraccia col pane artigiano, fatto con tutto il corpo e le braccia e le mani, da toccare, annusare, assaggiare.

Mangirò 2023

Due bande musicali, la Zastava Orkestar e la Bologna Bridge Band, suoneranno e accompagneranno camminatrici e camminatori nel percorso del Mangirò 2024 con performance a sorpresa lungo i sentieri.

Mangirò 2023

Il cibo proposto nella tappe mette al centro il pane nelle sue forme primitive e ancestrali, reintrerpreate in chiave divertente e creativa: sfoglie di impasto croccante da spezzare con le mani, pani morbidi e bassi da cogliere al volo, pani lunghissimi che racchiudono come scrigni molte preparazioni diverse. Tutto anche in versione solo veg.

Mangirò 2023

Il pane viene celebrato da cibi che ne esaltano forme, sapori e consistenze, pensati e preparati dalla fresca brigata di cucina nomade di Match | hot wild tasty, dalla cuoca e musicista taiwanese Liang Yen Chi di Gnammystories, dai cuochi “resident” del Rifugio Fantorno e da Sam Safarika del progetto AmicEarth. Non mancheranno le bibite di Zeid Nabulsi, Beebo, la frutta e la verdura di Podere Terra Viva e di tanti altri produttori del Mercato Ritrovato. Tutto ben innaffiato dai vini naturali di Mattia Donini di Scandelara, dell’azienda agricola biondinamica Aldilà del Fiume, e dell’azienda agricola Cianchetti che presenta il nuovo progetto “Manco n’ettaro”, vino bianco naturale da vitigni del Lazio, e dalle birre acide del birrificio artigianale Ca’ del Brado.

Mangirò 2023

Due orari di partenza, ore 10 e ore 11, dal Forno di Monghidoro che presenta al pubblico del Mangirò il nuovo negozio in via Garibaldi 3 aperto, dopo 30 anni dal primo in assoluto, l’anno scorso proprio dopo l’ultima edizione della camminata ormai storica.

Info generali: www.fornocalzolari.it/mangiro

----------

MANGIRÒ 2024

è un evento ideato e organizzato da Il Forno di Calzolari

con il sostegno di CNA Bologna

il supporto di Biodistretto Appenino Bolognese

e incluso nel cartellone Bologna Estate 2024 del Comune di Bologna

----------

BIGLIETTI

biglietto unico adulti 50 euro per tutta la giornata

biglietto unico bambini fino ai 14 anni: 20 euro per tutta la giornata

possibilità di scelta orario di partenza (10:00, 11:00) + possibilità di scelta menu vegetale

vendita biglietti su www.fornocalzolari.it e nei negozi del Forno di Calzolari