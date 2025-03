TRANSIZIONE 5.0 E PROGRAMMA STEP: NUOVE OPPORTUNITÀ PER L’INNOVAZIONE E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE IMPRESE

Mercoledì 2 aprile | ore 16:30 Palazzo Calcagnini, Confindustria Emilia, via Montebello 33, Ferrara

Imprese sempre più tecnologiche, efficienti e orientate alla sostenibilità: è questa la direzione suggerita dalla misura “Transizione 5.0” e dal nuovo programma europeo “STEP – Strategic Technologies for Europe Platform”. Proprio per fare chiarezza su questi due strumenti e sulle opportunità concrete che offrono alle aziende, Phorma Mentis – realtà specializzata in consulenza strategica e finanza agevolata con sedi a Cento (FE) e Parma – promuove l’evento “Transizione 5.0 e Programma STEP: incentivi e benefici per l’efficientamento energetico e l’innovazione strategica delle imprese in conformità ai nuovi indirizzi dell’Unione Europea”. L’appuntamento, in collaborazione con Confindustria Emilia, è fissato per mercoledì 2 aprile, alle ore 16:30, nella prestigiosa sede di Palazzo Calcagnini (via Montebello 33, Ferrara).

Durante l’incontro, pensato per informare e guidare concretamente le aziende nell’accesso alle misure di sostegno, verranno illustrati i vantaggi e le potenzialità dei nuovi incentivi: dall’adozione di tecnologie per l’impresa 5.0 alla creazione di strategie finanziarie e organizzative in linea con gli obiettivi di riduzione dei consumi energetici e di sviluppo sostenibile.

TRANSIZIONE 5.0 E PROGRAMMA STEP

La Misura Transizione 5.0 rappresenta, infatti, l’evoluzione dei precedenti incentivi legati alla digitalizzazione e all’Industria 4.0, includendo nuovi strumenti che puntano a rendere i processi produttivi più sostenibili e avanzati dal punto di vista tecnologico. In parallelo, il Programma STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) nasce in ambito europeo con l’obiettivo di sostenere iniziative ad alto contenuto innovativo, favorendo lo sviluppo di tecnologie strategiche e incentivando l’adozione di soluzioni più “verdi” ed efficienti. Entrambe le misure offrono alle imprese opportunità di finanziamento e agevolazioni utili a rafforzare la competitività, in linea con gli orientamenti comunitari sulla sostenibilità e la trasformazione digitale.[FC1]

Ad aprire i lavori e moderare gli interventi sarà il Dott. Leonardo Mariggiò, Direttore Generale di Phorma Mentis, che presenterà l’approccio consulenziale della società e la propria rete di partner.

Tra i relatori, l’Ing. Giampaolo Amadori, Senior Advisor del Competence Center BI-REX, offrirà una panoramica sulle tecnologie abilitanti e sugli strumenti di supporto all’innovazione industriale che BI-REX mette a disposizione delle imprese. Seguirà il Prof. Ing. Michele Pinelli dell’Università degli Studi di Ferrara, che illustrerà le ultime novità in ambito di impresa 5.0 e transizione tecnologica. Sul fronte della consulenza fiscale e strategica, interverrà il Dott. Egidio Veronesi dello Studio Commercialista M&W Veronesi e Associati, presentando i servizi dello sportello “L’esperto a supporto delle imprese del territorio”. Infine, il Dott. Alessandro Montalto di Crédit Agricole Italia racconterà come la banca supporta le imprese nel percorso di evoluzione sostenibile, grazie a soluzioni di finanziamento e investimento mirate.

L’evento, dedicato a tutti gli imprenditori, manager e professionisti che desiderano investire nella loro attività e creare nuove opportunità di collaborazione sul territorio, si concluderà attorno alle ore 18:15. Seguirà un aperitivo di networking aperto a tutti i partecipanti.

La registrazione è gratuita ma obbligatoria.

Contatti

Phorma Mentis srl 051 90 38 76 marketing@phormamentis.it

[FC1]Non è essenziale. L’ho aggiunto per eventuale esigenza di caratteri