Tutto si Riutilizza… al centro del riuso “Le Radici”

Cosa succede quando la cura per l’ambiente incontra l’amore per le persone speciali? Accade che si apre un cerchio virtuoso dalle infinite possibilità, dentro al quale le abilità di ragazzi fragili, con disabilità o provenienti da contesti svantaggiati, vengono valorizzate e insieme accompagnano il cambiamento ecologico e sociale. È quello che fa con impegno e convinzione l’associazione Tutto si Muove, onlus fondata nel 2012 e sempre attiva nel prendersi cura del disagio giovanile con iniziative educative, laboratoriali e sociali, attraverso progetti di solidarietà e - non ultimo - di riuso e riparazione di materiali non più utilizzati, che altrimenti verrebbero buttati. Da qui, nel 2017, in seguito alla vincita di un bando promosso dal Comune di Formigine e dell’Unione del Distretto Ceramico, l’associazione ha preso in gestione il centro del riuso “Le Radici” di Casinalbo, punto di riferimento intercomunale per tutti i territori limitrofi, di cui Formigine è il capofila, e dove attualmente circa una sessantina di ragazzi e ragazze vengono coinvolti nelle diverse attività laboratoriali.

Solidarietà, vicinanza al territorio, economia circolare alla base del progetto “Tutto di Riutilizza”, presentato ad #abbiamonelcuore

Il concorso promosso dal Gruppo Hera, insieme ad alcune Amministrazioni Comunali, continua a ricevere idee virtuose di cittadini, associazioni, aziende, esercizi commerciali, privati cittadini, gruppi formali o informali, scuole e insegnanti che hanno “a cuore” l’ambiente e la cura degli spazi comuni. L’idea proposta dall’associazione Tutto si Muove è semplice ma efficace: promuovere e diffondere ancora di più un’economia circolare, attraverso iniziative laboratoriali ulteriori in cui i giovani coinvolti potranno continuare a occuparsi di materiali inutilizzati, sistemandoli, aggiustandoli e possibilmente donandoli o rivendendoli per ridurre gli sprechi. Attività di falegnameria, informatica e pittura permetteranno di ridare nuova vita agli oggetti, con l’obiettivo di consolidare un vero e proprio spazio di vendita dove chiunque potrà fare una scelta responsabile, acquistando beni rigenerati. Un risultato che ha un doppio valore: quello di avere tra le mani un oggetto che porta con sé il rispetto per l’ambiente e, insieme, il tempo di ragazzi speciali che ad esso si sono dedicati. Il tutto accompagnato da una campagna di informazione e sensibilizzazione per i cittadini del Distretto Ceramico sul corretto comportamento nei confronti della differenziata e sui servizi offerti dal centro del riuso per favorire il riutilizzo di beni e oggetti.

Anche il “green” e le attività educative rientrano nel progetto di Tutto si Muove

L’idea virtuosa che arriva dalla onlus ad #abbiamonelcuore riguarda anche la rigenerazione delle risorse naturali con una seconda proposta denominata appunto “Green”: nell’orto e nel vivaio messi a disposizione dell’associazione, i giovani avranno l’opportunità di coltivare piante e fiori a impatto zero, utilizzando come vasi e contenitori i materiali che arrivano dai laboratori di riciclo e gli sfalci del terreno come fertilizzante. Grazie anche ai percorsi di educazione ambientale nelle scuole e nei centri estivi, i giovani potranno comprendere che prendersi cura della natura equivale all’amore per sé stessi e per le generazioni future. Un messaggio che il Gruppo Hera appoggia con forza: basti ricordare che nel proprio impianto di Sant’Agata bolognese (BO), produce ogni anno dalla raccolta differenziata dell’organico circa 8 milioni di metri cubi di biometano 100% rinnovabile e 20 mila tonnellate di compost per alimentare in maniera sostenibile varie filiere, dal trasporto pubblico e privato all’agricoltura. E anche grazie allo sviluppo di nuovi impianti, come quello recentemente avviato nel modenese in partnership con Inalca del Gruppo Cremonini, Hera punta a quadruplicare entro il 2030 la produzione di biometano, toccando quota 30 milioni di metri cubi all’anno.

