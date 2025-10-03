Two Palace: vivere il futuro nel cuore di Navile

Bologna sta vivendo una nuova stagione di trasformazioni urbane, dove passato e futuro si incontrano per dare vita a spazi abitativi sostenibili e innovativi. In questo contesto, il quartiere Navile è oggi un vero laboratorio urbano: un’area che sta cambiando volto grazie a progetti di rigenerazione che restituiscono valore al territorio e aprono nuove prospettive per la comunità. In via Martiri di Monte Sole, sta prendendo forma Two Palace, il nuovo complesso residenziale che coniuga architettura moderna, efficienza energetica e qualità della vita, con consegna prevista per dicembre 2026.

Oltre la semplice architettura

Two Palace nasce dalla riqualificazione dell’ex sede ENEA, un edificio che torna a nuova vita trasformandosi in un complesso residenziale esclusivo. Non un semplice intervento edilizio, ma un progetto che custodisce la memoria del luogo e la reinterpreta in chiave contemporanea.

Con una classe energetica A4, tra le più elevate sul mercato, Two Palace rappresenta un esempio concreto di come la riqualificazione urbana possa diventare la via maestra per abitare il presente e investire sul futuro.

Two Palace

Navile, lo smart district che cresce

Il quartiere Navile, uno dei più estesi e popolosi di Bologna, è oggi al centro di un grande processo di rigenerazione. Via Martiri di Monte Sole si distingue per la sua tranquillità residenziale, pur mantenendo collegamenti rapidi con il centro, l’aeroporto e la Stazione Centrale. L’area è arricchita da parchi, spazi verdi e progetti di rilevanza internazionale come il Tecnopolo, hub di ricerca avanzata su big data e intelligenza artificiale, e il futuro campus universitario CX Bologna Navile.

Appartamenti moderni ed efficienti

Il progetto prevede la realizzazione di 46 appartamenti di diverse tipologie – bilocali, trilocali e quadrilocali – pensati per rispondere alle esigenze di single, giovani coppie e famiglie. Gli spazi interni, progettati con layout funzionali, si aprono verso l’esterno grazie ad ampie terrazze e logge affacciate sul verde.

La consegna è prevista per dicembre 2026.

A completare l’offerta residenziale ci sono posti auto, cantine, spazi comuni curati e un parco condominiale, pensato per favorire la socialità e il benessere quotidiano.

Servizi Dedicati

Two Palace è un progetto promosso da Gabetti Home Value, la divisione del Gruppo Gabetti specializzata nella commercializzazione di nuove costruzioni, frazionamenti residenziali e iniziative di rigenerazione urbana. A supporto degli acquirenti, sono disponibili soluzioni finanziarie personalizzate con Monety, tra cui mutui green, Fondo Consap per gli under 36 e l’opzione di accollo del mutuo costruttore, che consente di ridurre costi iniziali e spese notarili.

Inoltre, grazie al servizio esclusivo “Cambio Casa”, chi desidera acquistare un appartamento a Two Palace può essere accompagnato nella valorizzazione del proprio immobile attuale e nella scelta della nuova casa, con un unico interlocutore dedicato.

Un progetto che guarda avanti

Two Palace non è soltanto un complesso residenziale: è un nuovo modo di vivere la città, fatto di comfort, efficienza e sostenibilità. Un’opportunità concreta per chi cerca un’abitazione moderna in un quartiere che evolve, in equilibrio tra natura e dinamismo urbano.

Per scoprire di più visita il sito ufficiale https://www.twopalacebologna.it/

Contatta gli advisor Vendita di Nuove Costruzioni - Gabetti Home Value