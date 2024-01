Ultimi giorni per iscriversi all’Academy brumbrum

brumbrum.it , il primo rivenditore italiano di auto usate online, dà il via all’Academy: il progetto di formazione finalizzato all’inserimento lavorativo di giovani disoccupati e inoccupati. Il percorso, rivolto a un massimo di 10 partecipanti, mira a formare nuovi addetti al car detailing da inserire nei reparti produttivi dell’azienda.

È possibile candidarsi entro e non oltre il 15 gennaio 2024 visitando il sito web brumbrum.it .

Un addetto al car detailing durante le attività di ricondizionamento e manutenzione

Un percorso per formare e assumere nuovi addetti al car detailing

brumbrum, che già lo scorso anno aveva ospitato l’Academy nella sua Factory di Reggio Emilia, rinnova il proprio impegno sul territorio con una nuova edizione del progetto, interamente curata dall’azienda in collaborazione con Umana S.p.A. e CIS.

Il programma 2024 mira a formare nuovi addetti al car detailing da inserire nei reparti produttivi. I partecipanti saranno formati per specializzarsi nelle attività di ricondizionamento dell’auto, perizia meccanica, carrozzeria a freddo, lavaggio e preparazione della vettura. Come addetti al car detailing, alla fine del percorso saranno in grado di eseguire interventi di precisione per ripristinare le condizioni originarie del veicolo.

La formazione si compone di una parte teorica e una pratica, per affrontare in modo completo e approfondito i seguenti temi:

valutazione della vettura e scelta dell’intervento di ripristino;

carrozzeria a freddo;

lavaggio della vettura.

Al termine del percorso, i partecipanti selezionati avranno l’opportunità di intraprendere un’esperienza professionale con brumbrum.it, il primo rivenditore italiano di auto usate online. Verranno assegnati ai reparti interni della Factory e affiancati fino a ottenere la completa autonomia.

Un progetto che riunisce le eccellenze del territorio

Il percorso professionalizzante offerto con l’Academy si colloca nell’ambito delle iniziative sociali messe in atto da brumbrum per supportare la crescita del territorio e delle sue persone. È un’iniziativa fortemente voluta dall’azienda che, con l’apertura della Factory nel 2019, ha messo radici a Reggio Emilia e intende restituire valore alla città.

Il progetto chiama a raccolta due realtà eccellenti attive sul territorio, che hanno unito le proprie forze per dare vita a un percorso di inserimento lavorativo di alto livello.

L’Academy 2024, infatti, è organizzata da brumbrum grazie alla collaborazione con due partner strategici: Umana S.p.A., agenzia per il lavoro che gestirà le attività di recruiting dell’Academy, e CIS, società specializzata nella formazione che si occuperà degli aspetti didattici e organizzativi. L’iniziativa, accolta con grande entusiasmo dai giovani reggiani già a partire dalla prima edizione, ha dato ad alcuni dei partecipanti l’occasione di entrare a far parte del team di lavoro dell’azienda e anche quest’anno ha raccolto numerose adesioni.

Le iscrizioni sono aperte fino al 15 gennaio 2024 (ultimi posti disponibili).