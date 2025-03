A cura di Car

Un bosco incantato alla Car per la nuova Jeep Avenger 4XE In un ambiente creato per fare vivere un’esperienza unica, la Concessionaria CAR ha presentato in anteprima a clienti e amici la nuova AVENGER 4XE. Per l’occasione, lo show room Jeep si è trasformato in un bosco magico, con alberi, tronchi, animali, suoni della natura e profumi avvolgenti, offrendo agli ospiti un’esperienza immersiva nel mondo in cui Avenger 4xe è la regina!