Un tour immersivo per scoprire l’arte di una grande pittrice del Novecento

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dell’arte: presso il Centro Commerciale I Portali di Modena, dal 10 al 14 maggio, da non perdere l’evento “Frida Kahlo VR Experience”. Si tratta di uno stimolante tour virtuale che consentirà a tutti i visitatori di immergersi nel variegato mondo di Frida Kahlo, la nota pittrice messicana, una delle donne dell'arte più famose e apprezzate al mondo. La sua arte, spesso catalogata come naïf, è estremamente complessa e affascinante, riuscendo a mescolare elementi del surrealismo, del realismo magico e del muralismo. Un’esperienza davvero unica, grazie all’Oculus Meta Quest 2, il moderno visore stand alone che consentirà di visitare a 360° il giardino di Casa Azul, ammirando le opere dell’artista e ascoltando il racconto della sua incredibile vita. Sul sito iportali.com, attraverso un link condiviso, è possibile prenotare il giorno e l'orario nel quale partecipare alla "Frida Kahlo VR Experience". L'evento presso I Portali di Modena farà vivere la vita della famosa artista messicana in un modo mai sperimentato prima: con numerose stazioni Oculus, dotate di sedili che ruotano a 360 gradi, i visitatori saranno completamente immersi nella vita e nell'arte di una delle figure più importanti della cultura messicana del ventesimo secolo. Il tutto sempre guidati dalla voce della stessa Frida, che prenderà per mano lo spettatore accompagnandolo al portone verde di Casa Azul, dove l’artista di Coyoacán trascorse la maggior parte della sua vita, accogliendolo poi all’interno del suo prezioso giardino e nello spazio nel quale verranno mostrati alcuni dei quadri che l’hanno resa famosa in tutto il mondo.

Direttore Giorgio Goia

IL DIRETTORE DE I PORTALI. Questo evento rappresenta un vero e proprio tour immersivo che permetterà a tutti i visitatori di apprezzare il valore, il significato e l'essenza dei capolavori di una delle pittrici più originali del '900: “La scelta di ospitare la mostra di Frida Kahlo – sottolinea Giorgio Goia, Direttore del Centro Commerciale I Portali – è stata la naturale conseguenza della politica di Svicom quale società di gestione e della proprietà Eurocommercial su una tematica importante quale la difesa dei diritti delle donne. Le due società pongono, infatti, al centro del loro welfare il ruolo della donna, che diventa parte fondamentale e integrante dell’attività lavorativa. A tal proposito si può affermare – conclude il direttore – che l’evento voglia rafforzare il ruolo femminile, prendendo spunto dal personaggio Frida Kahlo quale esempio di caparbietà, al fine dell’abolizione di ogni pregiudizio”.