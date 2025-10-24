Nuova giunta al fotofinish

Alessandro Caporaletti
Nuova giunta al fotofinish
Pubbliredazionali
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente BolognaAbusi sessualiSfratti e scontriQuando finisce cantiere tramSagre weekendOlio Marche
Acquista il giornale
Pubbliredazionali“UNA NUOVA CASA PER SANPAOLO INVEST”
24 ott 2025
WhatsAppXPrint
A cura di SANPAOLO INVEST

“UNA NUOVA CASA PER SANPAOLO INVEST”

Rete di Fideuram – Intesa San Paolo Private Banking a Bologna

UNA NUOVA CASA PER SANPAOLO INVEST A BOLOGNA

UNA NUOVA CASA PER SANPAOLO INVEST A BOLOGNA

Nella splendida cornice di Palazzo Zambeccari, venerdì 10 ottobre si è tenuto l’evento di inaugurazione dei nuovi uffici di SANPAOLO INVEST, situati in Piazza de’ Calderini 2/2, a pochi passi dalla storica sede del gruppo Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking di via Farini 22.  

UNA NUOVA CASA PER SANPAOLO INVEST A BOLOGNA
UNA NUOVA CASA PER SANPAOLO INVEST A BOLOGNA

L’occasione ha segnato un doppio traguardo: oltre al taglio del nastro della nuova sede, i 19 Private Banker del team hanno festeggiato il primo anniversario della loro struttura, nata sotto la guida del Divisional Manager Giovanni Andalò, forte di un’esperienza decennale maturata nella precedente realtà professionale.  

UNA NUOVA CASA PER SANPAOLO INVEST A BOLOGNA
UNA NUOVA CASA PER SANPAOLO INVEST A BOLOGNA

All’evento hanno partecipato oltre 500 ospiti, tra clienti, partner e amici, che hanno condiviso questo momento speciale e celebrato insieme ai consulenti patrimoniali l’inizio di un nuovo capitolo, all’insegna della crescita, della vicinanza al cliente e della continuità professionale.

UNA NUOVA CASA PER SANPAOLO INVEST A BOLOGNA
UNA NUOVA CASA PER SANPAOLO INVEST A BOLOGNA
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata