Una nuova Stagione che dialoga con un pubblico trasversale

La Stagione 2025-26 del Teatro EuropAuditorium non è soltanto un cartellone di spettacoli: è un viaggio cominciato mezzo secolo fa, e oggi guarda al futuro con la stessa energia, passione e qualità che da sempre lo contraddistinguono. Una nuova Stagione in grado di dialogare con generazioni diverse e di consolidare il TEA tra le più importanti 'case del Musical' a livello nazionale.

MUSICAL - Prosegue la vendita dell’abbonamento STARDUST MUSICAL, che raccoglie cinque titoli di grande fascino e popolarità, attraversando mondi e generazioni diverse, dagli anni ’70 della “disco” al mito di Hollywood, dai sogni di libertà degli hippie alle atmosfere spensierate della Versilia anni Sessanta fino all’opera rock ispirata ai Queen: La Febbre del Sabato Sera Il musical con la Compagnia della Rancia (13 e 14 dicembre); Flora Canto, Lorenzo Grilli e Martina Stella saranno i protagonisti de Cantando sotto la pioggia The Broadway musical (20 e 21 dicembre), Hair The Tribal Love- Rock Musical (24 e 25 gennaio), Sapore di Mare Il musical , con l’adattamento teatrale di Enrico Vanzina e Fausto Brizzi, (7 e 8 marzo) e We Will Rock You The Musical by Queen & Ben Elton (1 e 2 aprile). Il musical, del resto, è l’anima del TEA, e a questi cinque titoli si aggiungono due spettacoli amatissimi dal pubblico: Anastasia Il Musical (dal 14 al 18 gennaio) dedicata alla favola dei Romanov, con protagonista Sofia Caselli nel ruolo di Anya e Forza Venite Gente (22 marzo), che da oltre quarant’anni emoziona con la storia di San Francesco, di cui nel 2026 ricorrerà l’ottavo centenario della morte.

CONCERTI - La stagione propone un ricco cartellone musicale che attraversa epoche e linguaggi. Sul palco del TEA suoneranno Niccolò Fabi (13 ottobre), Francesco De Gregori con lo speciale tour dedicato a Rimmel (31 ottobre), Marco Masini (3 novembre), Edoardo Bennato (16 e 17 novembre), Rkomi (23 novembre), i Negrita, che arriveranno il 4 dicembre con il loro rock energico e la PFM Premiata Forneria Marconi in Doppia traccia, il 19 gennaio. A grande richiesta il ritorno di Massimo Ranieri (5 febbraio), che continuerà a incantare con un mix di musica, teatro e racconti personali. Il 30 marzo ci sarà Nek, che porterà sul palco i suoi brani più amati di oltre trent’anni di carriera; il nuovo live tour di Mario Biondi partirà il 5 maggio proprio dal Teatro EuropAuditorium, per festeggiare i 20 anni dall’uscita del singolo This Is What You Are, diventato poi uno dei suoi brani più iconici.

Il filone One-man show guarda ai grandi comici di “razza” del panorama italiano contemporaneo e agli artisti del web più amati dal pubblico: Alessandro Cattelan apre la Stagione con Benvenuto nell’AI!, il 4 ottobre; il 19 ottobre, Camihawke e Guglielmo Scilla tornano insieme con Avanguardia pura, e il 21 novembre l’atteso ritorno di Barbascura X con lo spettacolo Sono qui per caos.

Non mancano poi i grandi nomi della comicità – Nino Frassica & Los Plaggers band (22 novembre), Giorgio Panariello (11 e 15 dicembre), Giuseppe Giacobazzi e il suo Gran varietà di Capodanno (31 dicembre), Edoardo Leo in Ti racconto una storia (22 dicembre), Enrico Brignano che interpreta I 7 Re di Roma (4-6 gennaio), Alessandro Siani (18 e 19 aprile). Il 21 e 22 febbraio arriva in scena il talento del trasformista più veloce al mondo Arturo Brachetti col suo spettacolo Solo.

Presente anche il filone del teatro di inchiesta con due protagonisti imperdibili: Stefano Nazzi e il suo spettacolo Indagini Live 2026 (4 e 5 marzo 2026) e Pablo Trincia, tra i più talentuosi narratori del nostro tempo, che porta a teatro L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo (9-10-28 gennaio).

L’eleganza senza tempo della Danza vede in scena il 6 dicembre la rappresentazione del celebre balletto Lo Schiaccianoci della Roma City Ballet Company, con la regia di Luciano Cannito, e il Gala Roberto Bolle and Friends, (7 e 8 febbraio), appuntamento che ogni anno conquista il pubblico del TEA.

