Very Slow 2025: un fine settimana di gusto, natura e cultura

Il 12 e il 13 aprile, Castel San Pietro Terme si trasforma in un palcoscenico di sapori, natura e cultura con Very Slow 2025. Un fine settimana dedicato al buon vivere, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle eccellenze locali, che invita a rallentare i ritmi frenetici e a immergersi nei piaceri autentici del territorio. L’evento, promosso dal Comune di Castel San Pietro Terme in collaborazione con l'Istituto Bartolomeo Scappi, l'Osservatorio Nazionale del Miele, la Pro Loco e molte altre realtà locali, propone un programma ricco di attività pensate per tutti.

Very Slow

Il programma di Very Slow 2025 Si inizia mercoledì 9 aprile con Slow Sloorp, un viaggio tra i sapori del Mediterraneo, dalle 10.30 alle 14.00 in Piazza XX Settembre. Sabato 12 aprile, alle 10.00, l'evento si aprirà ufficialmente con la madrina Giusi Battaglia, nota come "Giusina in cucina", in Piazza XX Settembre. La giornata sarà accompagnata dalla musica del Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme e dalla Fiera Very Slow, che proporrà i migliori prodotti delle Cittaslow italiane e delle Città dell’Olio. Il centro storico sarà animato dalle 10 alle 22, mentre in Piazza Acquaderni si terrà la Kids' Square, un’area dedicata ai bambini con giochi ecosostenibilei e laboratori creativi.

Very Slow

Alle 11 si inaugurerà la mostra fotografica I colori di Castel San Pietro Terme di Valter Bernardi, che resterà aperta fino al 19 aprile, insieme a una degustazione di mieli Tre Gocce d’Oro a cura dell'Osservatorio Nazionale del Miele. Nel pomeriggio, partirà la Wine Walk, un percorso tra le cantine e i vigneti del centro storico, a cura della Pro Loco. Dalle 16.30 alle 18.30, la Badabimbumband animerà le strade con la sua musica, mentre alle 16.30 Giusi Battaglia presenterà e firmerà il suo libro Sicilia, acqua e farina in Piazza XX Settembre.

Very Slow

La serata proseguirà con l’aperitivo Aperislow e DJ set dalle 18 alle 22, seguito dall’inaugurazione del teatro rinnovato al Teatro Cassero alle 19.30, con degustazioni di miele, birre artigianali e prodotti locali. Alle 21, la giornata si concluderà con lo spettacolo teatrale Eroi a tavola della compagnia La Bottega del Buonumore. Domenica 13 aprile, la Festa del dono e del baratto animerà il cortile dell’ex asilo nido di Piazza Galilei, dalle 10.30 alle 17. La Fiera Very Slow tornerà a colorare il centro storico dalle 11.30 alle 21, con la Kids' Square aperta anche nel pomeriggio. Alle 15 partirà una nuova Wine Walk, seguita dalla musica itinerante della BasterdJazz dalle 17 alle 18.30. Alle 17, in Piazza XX Settembre, si terrà un talk su enogastronomia, salute e consumo consapevole con esperti del settore. La giornata si concluderà con un nuovo Aperislow DJ set dalle 18 alle 21 e il concerto Cassero Jazz alle 21, con il progetto Cub(an)ism del pianista Aruán Ortiz al Teatro Cassero. Mercoledì 16 aprile, il festival si chiuderà con il concerto Celebrating the influences of Gil Scott-Heron, in programma alle 21 con Eric Mingus, Silvia Bolognesi e Griffin Rodriguez.