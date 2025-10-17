via la vaccinazione per proteggersi da Covid e influenza stagionale

Anche a Ferrara da lunedì 13 ottobre è partita la campagna di vaccinazione antinfluenzale, con l’obiettivo di proteggere il maggior numero di cittadini nei confronti del virus influenzale.

Confermata anche quest’anno la possibilità di co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con altri vaccini previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, compreso il vaccino anti Covid-19. Anche per questa stagione, infatti, è attesa una co-circolazione di virus influenzali e Covid.

La campagna punta a rafforzare ulteriormente l’offerta e innalzare la copertura per le persone ad alto rischio, di tutte le età, per condizione patologica, fisiologica (gravidanza) o esposizione lavorativa.

INFLUENZA STAGIONALE

L’offerta vaccinale attiva e gratuita contro l’influenza stagionale riguarda le persone dai 60 anni in su, con o senza patologie croniche e le persone di ogni età comprese nelle categorie a rischio.

La vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente a chi ha almeno 60 anni, con particolare riguardo a operatori e residenti di strutture assistenziali, con o senza patologie croniche; donne in gravidanza, indipendentemente all’età gestazionale o in post partum; medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali; soggetti di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti; persone rientranti nella fascia d’età 6 mesi-59 anni con patologie croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze o di ricoveri correlati all'influenza (compresi i conviventi); addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo (ad esempio forze dell'ordine e protezione civile in servizio attivo, Vigili del fuoco, Carabinieri, Militari e la Polizia municipale; personale dei trasporti pubblici, volontari dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione); personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali; volontari in ambito sociosanitario e donatori di sangue. Il Ministero ha inserito nella categoria delle persone a cui è raccomandato il vaccino gratuito anche i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni.

Dove si esegue il vaccino

I cittadini interessati possono rivolgersi al proprio Medico di famiglia o al proprio Pediatra di Libera Scelta. Il Medico contatta i propri pazienti nelle modalità più opportune per favorire la massima adesione e provvede a programmare l’attività vaccinale attraverso accessi regolamentati.

I vaccini per la popolazione pediatrica

La vaccinazione è effettuata dai Pediatri di libera scelta che vaccinano in via preferenziale i loro assistiti affetti da patologie croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze o ricoveri.

Anche quest’anno, infatti, il Ministero ha inserito nella categoria delle persone a cui è raccomandato il vaccino gratuito, i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni.

Vaccinazione a pagamento

Il vaccino potrà essere somministrato nei servizi vaccinali regionali a pagamento su richiesta degli interessati a soggetti sani che rientrano nelle fasce d’età 7 anni - 59 anni, secondo il tariffario regionale vigente. I cittadini tra i 18-59 anni sani potranno vaccinarsi anche nelle farmacie convenzionate aderenti e la prestazione sarà, anche in questo caso, a pagamento.

COVID

I cittadini interessati possono rivolgersi al proprio Medico di famiglia. Come avviene per il vaccino antinfluenzale, l’Azienda USL consegna le scorte necessarie per gli assistiti fragili al Medico di famiglia, che contatta poi i propri pazienti per proporre la vaccinazione.

Anche il Servizio Igiene Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Ferrara ha predisposto le agende di prenotazione per vaccinazione anti - SARS CoV-2 adulti, accessibili tramite CUP aziendali (non farmacie) o mediante Fascicolo Sanitario Elettronico. Solo per la fascia d'età dei minori fino agli 11 anni, rimane disponibile il portale di auto-candidatura: https://agende.ausl.fe.it/vaccinazione-per-il-figlio-minore-candidatura/