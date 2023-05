Vieni a scoprire come nasce la farina e a degustare i prodotti dell'Arte molitoria!

Si terrà sabato 20 maggio la terza edizione di “Molini a porte aperte”, iniziativa promossa da Italmopa e dalle aziende aderenti per fare conoscere l’evoluzione dell’arte molitoria e l’importanza della sua filiera per la nostra economia e per il consumatore. A Modena Molini Industriali ha organizzato per tutta la cittadinanza una giornata di visite guidate, laboratori, intrattenimento e degustazioni gratuite nell’ampio borgo di Via Francia.

Dalle 10.30 alle 16.30, con l’animazione de La Strana Coppia di Radio Bruno, i partecipanti potranno visitare le aree cortilive su cui affacciano gli edifici del Molino e i magazzini di stoccaggio, e degustare la pizza e i prodotti realizzati con le migliori farine; i bambini a partire dai 6 anni potranno divertirsi a preparare il pane, grazie al laboratorio loro dedicato. Previste visite guidate per gruppi al Molino alle ore 10.00, 11.00, 14.00 e 15.00 (fino a esaurimento posti) con prenotazione obbligatoria, da effettuarsi inviando una email a [email protected] entro il 15 maggio. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

Tutte le info su www.moliniindustriali.it/porteaperte

Si ringrazia per la collaborazione il Convitto Nazionale Statale Rinaldo Corso di Correggio "Indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera"