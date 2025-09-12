Visit Emilia: la cultura diffusa

Quando pensiamo alle grandi metropoli culturali del mondo, la mente corre subito a Parigi, Londra, New York. Luoghi dove la cultura si mostra, si vende, si consuma. Ma cosa succederebbe se vi dicessi che esiste una “metropoli invisibile” fatta di oltre un milione e duecentomila abitanti sparsi in 115 comuni, dove la cultura non si ostenta ma si vive? Dove i musei superano il centinaio, i teatri si contano a decine e i castelli punteggiano il paesaggio come stelle cadute dal cielo?

Benvenuti nell’Emilia della Rete “Cultura e Castelli” di Visit Emilia. Oltre 1.200.000 abitanti distribuiti in più di 115 Comuni tra Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Ma quale grande città può vantare 142 musei? New York forse, ma qui siamo in pianura padana, tra nebbie mattutine e tortellini della domenica. Cinquantasette musei solo a Parma, cinquantuno a Piacenza, ventisei a Reggio Emilia, più otto Musei del Cibo che sono una dichiarazione d’intenti: qui la cultura si mangia, si assapora, si digerisce lentamente come un buon parmigiano di trent’anni. E poi ci sono i teatri - cinquanta tra storici e contemporanei - perché in Emilia il teatro non è intrattenimento, è necessità.

È il luogo dove Giuseppe Verdi, nato a Busseto nel 1813, ha imparato che le emozioni si possono mettere in musica. È lo spazio che ha formato Arturo Toscanini, parmigiano doc del 1867, e che ha accolto le spoglie di Niccolò Paganini nel 1853. Tre giganti della musica mondiale che hanno scelto questa terra, perché evidentemente qui c’è qualcosa nell’aria che fa bene alle note. Un altro importante tesoro sono i castelli: oltre cinquanta tra rocche e manieri sparsi tra Bassa, colline e Appennino, molti di questi riuniti nell’associazione Castelli del Ducato di Parma e Piacenza. In mezzo a loro, come un gigante buono, si erge il Labirinto della Masone, il più grande del mondo: tre ettari di bambù dove perdersi per ritrovarsi, un po’ come capita spesso nella vita.

«Invito tutti gli operatori culturali del territorio a entrare nella nostra Rete Cultura e Castelli », dice Simone Fornasari, presidente di Visit Emilia. «È un’opportunità gratuita per far parte di un sistema che valorizza e promuove insieme musei, teatri, castelli e realtà culturali. Questa è una terra che sa stupire chi ha la pazienza di scoprirla» continua il presidente.

Qui l’eccellenza è così normale che quasi ci si dimentica di avere cinque riconoscimenti UNESCO. Il Carsismo e le grotte dell’Appennino settentrionale, Parma prima città creativa UNESCO per la gastronomia in Italia, la Riserva MAB UNESCO della Biosfera per il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e per il fiume Po, il patrimonio astronomico mondiale per il Battistero di Parma.

Cinque modi diversi di dire che qui la natura e l’uomo hanno imparato a danzare insieme. E poi ci sono i borghi - tredici gioielli di interesse storico artistico certificati - dove il tempo sembra essersi fermato alla ricerca della perfezione. Luoghi dove ogni pietra ha una storia da raccontare e ogni vicolo nasconde un segreto. L’Emilia sa anche fare festa. Anzi: Festival. Il Reggio Parma Festival è una rassegna che unisce le due città in un abbraccio culturale che include il Festival Verdi, il Teatro Festival Parma, Festival Aperto e tante altre iniziative di musica, danza, teatro, fotografia e innovazione.

“Scorre - Il Festival” accompagna il Po nel suo viaggio verso l’Adriatico, mentre il Festival della Fotografia Europea trasforma Reggio Emilia in un grande album a cielo aperto. Nel Piacentino fioriscono l’Illica Festival, il Piacenza Jazz Fest e il Festival del Pensare contemporaneo. La Rete Cultura e Castelli è questo: un ecosistema dove musei, castelli, teatri e operatori culturali lavorano insieme come musicisti di un’orchestra diretta da un direttore invisibile che si chiama Bellezza. È un territorio che ha capito una cosa che altrove ancora cercano di imparare: la cultura non è un lusso per pochi, ma il pane quotidiano di una comunità.

Eventi Cultura e Castelli di ottobre L’autunno in Emilia non è solo il tempo delle vigne che si tingono di rosso e oro o delle tavole che si riempiono di sapori intensi: è anche la stagione perfetta per vivere arte, musica e spettacolo. Il calendario si riempie di appuntamenti internazionali e proposte ra inate, capaci di trasformare un ine settimana in un viaggio nella bellezza.

Nel Parmense

20 settembre – 19 ottobre 2025, Parma e Busseto – Festival Verdi

25ª edizione dedicata a Verdi e Shakespeare: opere, concerti e Verdi O con la Verdi Street Parade. 13 settembre – 14 dicembre 2025, Mamiano di Traversetolo – Moda e Pubblicità in Italia 19502000 Alla Fondazione Magnani Rocca un viaggio nell’immaginario visivo del Novecento. 27 settembre 2025 – 1° febbraio 2026, Parma – Dalí tra arte e mito A Palazzo Tarasconi 80 opere del genio surrealista, tra sogno e realtà. 10 ottobre 2025 – 1° febbraio 2026, Parma – Giacomo Balla

Mostra al Palazzo del Governatore dedicata al maestro del Futurismo.

Nel Piacentino

18 settembre – 25 novembre 2025, Piacenza – Manifesto di Julian Rosefeldt

13 video-installazioni dell’artista tedesco in mostra a XNL. 11-12 ottobre 2025, Castello di Paderna, Pontenure – I Frutti del Castello Mostra-mercato dedicata a iori, piante, frutti antichi e artigianato. Fino al 26 ottobre 2025, Piacenza – Settimana Organistica Internazionale Concerti con organisti da tutta Europa nelle chiese della città. Tutto il 2025, Piacenza – Visite guidate IATR

Percorsi tematici per scoprire chiese, musei e monumenti della città.

Nel Reggiano

Fino al 22 novembre 2025, Reggio Emilia – Festival Aperto 31 spettacoli tra musica, teatro, danza e performance contemporanee. Fino al 16 novembre 2025, Reggio Emilia – Viviane Sassen

Alla Collezione Maramotti oltre cinquanta opere fotograiche e video dell’artista olandese. Fino al 1° marzo 2026, Reggio Emilia – Luigi Ghirri

Mostra al Palazzo dei Musei sul fotografo reggiano e il suo approccio progettuale. Per info: https://www.visitemilia.com/eventi