Visit Emilia rilancia il Po con turismo slow e sostenibile

Il fiume Po è al centro di una nuova strategia di valorizzazione turistica che punta su sostenibilità, innovazione digitale e turismo lento. Visit Emilia – l’ente della destinazione turistica delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia – guida questa trasformazione con progetti che uniscono enti locali, operatori e comunità in un’unica visione: fare del Grande Fiume una destinazione di eccellenza per il turismo slow.

Cuore di questa strategia è “Postcards: storie dal Fiume”, un progetto ideato dall’Unione Bassa Reggiana (Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo), con la partecipazione di Sissa Trecasali e della Riserva della Biosfera MAB UNESCO Po Grande. L’obiettivo è promuovere un turismo sostenibile, naturalistico, culturale, enogastronomico e sportivo, in particolare il cicloturismo fluviale, valorizzando i prodotti turistici del circuito Valore Unesco e la biodiversità del territorio.

Il progetto si articola in tre azioni principali. La prima, i “Racconti del Fiume”, prevede la creazione di podcast, audioguide e mappe narrative interattive geolocalizzate, strumenti digitali che accompagnano i visitatori lungo argini, piste ciclabili e borghi, raccontando storie, tradizioni e paesaggi del Po.

La seconda è la realizzazione della “Guida Ufficiale MAB Unesco e Grande Fiume”, in formato cartaceo e digitale, con itinerari tematici, punti di interesse e proposte di attività per un turismo consapevole.

Infine, il “Blog Tour del Grande Fiume e MAB” coinvolgerà blogger e influencer per esperienze immersive, con l’obiettivo di aumentare la visibilità online della destinazione e attrarre pubblici giovani e sensibili ai temi della sostenibilità.

Con un investimento di circa 50 mila euro, il progetto, che sarà completato entro la fine del 2025, mira a rafforzare l’immagine turistica dell’area, coinvolgendo gli operatori locali e il nuovo IAT Bassa Reggiana.

Secondo Simone Fornasari, presidente di Visit Emilia, «Postcards dimostra grande lungimiranza: va oltre la promozione tradizionale e sfrutta la forza delle storie e della tecnologia per rendere il patrimonio MAB UNESCO accessibile a tutti. L’obiettivo è costruire una destinazione che dialoghi con il visitatore e proietti il Grande Fiume nel futuro del turismo sostenibile e digitale».

Il progetto di promozione del Po ha previsto anche servizi televisivi dedicati ai Borghi lungo il Fiume, trasmessi su canali di grande audience come Rai Tg2 Costume e Società, che ha recentemente dedicato ampio spazio a Gualtieri e Guastalla.

Parallelamente, Visit Emilia sostiene il progetto ROBIN (Rete Operativa di Bacino INterregionale), che coinvolge 13 comuni rivieraschi di Mantova, Cremona, Reggio Emilia e Parma e l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, coordinati dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Po. ROBIN mira a creare una rete interregionale lungo l’asta del Po, trasformando il fiume da confine a elemento di unione, e a potenziare la mobilità sostenibile con collegamenti fluviali, ciclovie, percorsi pedonali, attraverso il recupero di “Padus”, motonave simbolo del Po, affiancata da altre imbarcazioni più piccole a supporto. Queste iniziative delineano una strategia integrata per rilanciare il turismo fluviale italiano, già diffuso in Europa su fiumi come Danubio e Reno.

Il presidente Simone Fornasari sottolinea il valore della collaborazione di Visit Emilia con ROBIN: «Un progetto che promuove turismo slow e sostenibile, valorizzando il Po come “autostrada blu” che unisce territori ricchi di storia, natura e sapori, in linea con la strategia turistica regionale».

L’Emilia, grazie al suo patrimonio naturalistico e culturale, ai riconoscimenti UNESCO, ai borghi storici e alla ricca tradizione enogastronomica, si propone come modello di turismo consapevole e di qualità, capace di unire natura, cultura e innovazione. Attraverso la narrazione digitale e la partecipazione attiva delle comunità locali, il Po si prepara così a vivere una nuova stagione: una destinazione da esplorare, vivere e raccontare, simbolo di un turismo che rispetta l’ambiente e valorizza le identità locali. Una sfida ambiziosa che potrebbe ridisegnare la mappa del turismo sostenibile in Italia, facendo del Grande Fiume un punto di riferimento per chi cerca esperienze autentiche e rigenerative.

www.visitemilia.com

