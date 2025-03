Visit Emilia: una strategia integrata per esaltare l’offerta turistica emiliana

Visit Emilia persegue una strategia articolata e innovativa per valorizzare l’offerta turistica del le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, persegue una strategia articolata e innovativa per valorizzare l’offerta turistica delle province di Parma, Reggio Emilia e Piacenza, concentrandosi su fiere internazionali, workshop specializzati e progetti territoriali mirati. Il presidente di Visit Emilia, Simone Fornasari, sottolinea l’importanza di essere presenti sia nelle fiere business-to-business, per supportare gli operatori locali, sia in quelle aperte al pubblico, per aumentare la visibilità sui mercati di riferimento. Nel 2025, l’ente ha programmato la partecipazione a numerosi eventi internazionali strategici come FITUR a Madrid, FESPO a Zurigo, FREE a Monaco, BIT a Milano, BMT a Napoli e le fiere del cicloturismo a Bologna e Misano, senza dimenticare il Salone del Camper di Parma. Una novità significativa è la partnership con Travel Hashtag, che consente di partecipare a workshop mirati in città strategiche come Parigi, Londra, Stoccolma e New York. L’obiettivo è riprendere i rapporti con mercati in espansione, con un’attenzione particolare al mercato svizzero, dove verranno organizzati eventi dalla Camera di Commercio Italiana per rilanciare il treno diretto SBB da Zurigo verso Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Durante la BIT di Milano è stato presentato il progetto “Emilia per il Giubileo”, che include un gadget dedicato ai pellegrini: una tazza da viaggio con logo Emilia e QR code per mantenere il contatto con il territorio. A livello locale, Visit Emilia prosegue con il Programma di Promozione Turistica Locale. L’Ambito 1 sostiene i servizi turistici di base, mentre l’Ambito 2 supporta progetti promozionali specifici come “Emilia Bike Experience”, “Cammini di Emilia”, “Food & Wine Experience”, “Benessere”, “Borghi & Castelli di Emilia” e “Valore UNESCO”. Il presidente Fornasari commenta: «I nostri progetti non sono mere iniziative promozionali, ma percorsi di valorizzazione che mirano a trasformare il viaggio in un’esperienza di scoperta profonda. Ogni iniziativa è pensata per raccontare l’anima di questi territori». L’obiettivo è finanziare progetti con risorse più consistenti per realizzare una valorizzazione unitaria e trasversale del territorio. La nuova normativa regionale prevede anche il finanziamento degli eventi promozionali dei Comuni. Sono inoltre programmati workshop come il Cities Emilia-Romagna Workshop a Bologna, il Good Italy Workshop a Reggio Emilia e il Discover Italy a Sestri Levante, che offriranno ulteriori opportunità di promozione e networking. Pierangelo Romersi, direttore di Visit Emilia, aggiunge: «Stiamo lavorando per posizionare l’Emilia come un laboratorio di esperienze innovative. La nostra sfida è creare connessioni tra patrimonio culturale, tradizioni locali e aspettative dei viaggiatori contemporanei». La strategia complessiva va oltre la semplice attrattività turistica: è un progetto di valorizzazione culturale, economica e sociale che guarda al futuro, consapevole che il turismo di qualità può diventare un volano di sviluppo sostenibile per l’intero territorio emiliano. Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative: www.visitemilia.com

Weekend da sogno: scopri l’Emilia in Primavera

La primavera in Emilia: un viaggio tra arte, storia e sapori

La primavera si rivela il momento ideale per scoprire l’incanto dell’Emilia, terra ricca di fascino dove città d’arte, borghi storici ed eccellenze gastronomiche si fondono in un’esperienza indimenticabile. Visit Emilia, attraverso il portale www.visitemilia.com, propone un itinerario affascinante che attraversa le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, con una miriade di eventi e iniziative pensate per il periodo pasquale e i ponti primaverili.

Le vacanze di Pasqua e i ponti del 25 aprile e 1° maggio rappresentano l’occasione perfetta per immergersi nelle meraviglie emiliane. Dai caratteristici borghi medievali alle maestose vette appenniniche, ogni angolo racconta storie antiche e tradizioni radicate. I visitatori potranno deliziare il palato con le prelibatezze della rinomata cucina locale, esplorare parchi naturali con escursioni panoramiche, oppure ammirare capolavori artistici nei numerosi musei disseminati nelle tre province.

Il territorio offre esperienze per tutti i gusti: suggestivi appuntamenti lungo il Po, banchetti raffinati all’interno di castelli secolari, avventure adrenaliniche nei parchi tematici, aperitivi tra distese di tulipani, percorsi enologici tra vigneti e campi di lavanda. Non mancano emozionanti voli in mongolfiera, spettacolari dimostrazioni di falconeria nelle fortezze medievali, tranquille escursioni a dorso d’asino e cammini spirituali che ricalcano le antiche vie dei pellegrini. Per gli appassionati di cicloturismo, numerosi itinerari sono percorribili anche in e-bike.

Il portale di Visit Emilia presenta inoltre diverse soluzioni di soggiorno per tutte le preferenze: dalle notti in autentici castelli ai confortevoli bed & breakfast, dagli accoglienti agriturismi agli hotel di charme, fino alle eleganti tenute immerse tra i vigneti. Scopri tutti gli eventi e prenota le esperienze uniche dedicate alla Primavera su www.visitemilia.com