Vittoria for Women Tour 2024: la prevenzione femminile è la nostra meta

Il Vittoria for Women Tour è l’evento estivo di Vittoria Assicurazioni, realizzato in collaborazione con Specchio dei tempi e Federazione Italiana Rugby, che porta sulle spiagge italiane prevenzione, intrattenimento e sport.​ Il 6 e 7 luglio, il tour farà tappa a Rosolina Mare, presso il Tortuga Beach Club, per sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione oncologica femminile.

Lungo tutto l’arco del weekend sarà a disposizione il VittoriaBus, un ambulatorio mobile targato Vittoria Assicurazioni, dove i medici di Specchio dei tempi effettueranno visite senologiche gratuite. ​ On line o in loco, sarà, inoltre, possibile partecipare alla raccolta fondi promossa per acquistare ecografi mobili per potenziare la capacità diagnostica delle visite senologiche, potrai farlo on line e in loco.​

In più, per il divertimento di grandi e piccini sarà aperto a tutti il Vittoria Village con tantissime attività: giochi, gadget, intrattenimento, musica, risvegli muscolari e rugby.​

Vi aspettiamo! ​