YunuStage a Bologna, come cambia il lavoro?

Capitale e lavoro sono ancora contrapposti? A questa ed altre domande inerenti al tema del lavoro si propone di dare risposta la prima tappa della rassegna YunuStage, lunedì 11 dicembre, alle ore 18.00, presso il CEFAL di San Lazzaro di Savena (BO), in via Nazionale Toscana 1.

Il convegno organizzato da Fondazione Yunus Italia con il patrocinio di Confcooperative Terre d’Emilia ha titolo "Il lavoro nel XXI secolo" e si propone di esplorare le sfide e le opportunità che il mondo del lavoro affronta in un'era segnata da profondi cambiamenti ecologici e digitali e dal punto di vista del ruolo sociale che esso ricopre.

“Il titolo dell’evento è mutuo dal celebre libro dell'economista Piketty, ‘Il capitale nel XXI secolo’ – spiega Marco Marcatili, Segretario Generale Fondazione Yunus Italia – e delinea il contesto in cui si svilupperà la discussione, in un periodo storico che va oltre le tradizionali relazioni industriali del passato vogliamo pensare ad un paradigma costruttivo di relazioni industriali orientate a rispondere alle esigenze contemporanee, a partire dai trend di trasformazione tecnologici, ambientali e valoriali”.

Tra i punti della riflessione approfondita la presenza di Luigi Sbarra, segretario generale Cisl, darà spazio alla valorizzazione della proposta di legge di iniziativa popolare dell’organizzazione sindacale, in dialogo con esperti di livello nazionale di impresa e lavoro quali Piergiorgio Sciacqua, presidente Consiglio Generale MCL, Gian Luca Galletti, presidente di Ucid (Unione cristiana imprenditori e dirigenti) e di Emil Banca. I temi atterreranno poi sul territorio con l’intervento di Enrico Bassani, segretario generale della Cisl di Bologna, di Federica Sacenti, direttrice MCL-Cefal, di Rosalba Carbutti, giornalista de Il Resto del Carlino e Massimiliano Colombi, sociologo di Fondazione Yunus Italia. La conduzione sarà affidata a Lorenzo Benassi Roversi, conduttore di Bristol Talk.

“Quella di lunedì 11 sarà la prima tappa di un calendario che cercherà di rappresentare tutti i temi fondamentali del Social Business – prosegue Marcatili – vogliamo promuovere un’occasione di incontro per il mondo del sociale e per gli attori dell’economia di Bologna e dell’Emilia come opportunità di sviluppo condiviso di progettualità. L’invito è esteso a chiunque voglia approfondire i temi del lavoro”.

Tra i prossimi temi del palinsesto di YunuStage, anche AI ed Impatto Sociale, Credito e responsabilità sociale, Start Up, le competenze ed il mercato agroalimentare ed infine la giornata del social business 2024; un’iniziativa articolata che delinea la volontà di Fondazione Yunus Italia – con il contributo di Emil Banca Credito Cooperativo, Granarolo S.p.A, Coprob-Italia Zuccheri, Cisl Area Metropolitana Bolognese, Movimento Cristiano Lavoratori. e PopUp Cinema – di una partecipazione ancora più incisiva nel panorama culturale e sociale della città.

Link per iscriversi all’evento: https://forms.gle/opJnuzdKzWu1c7Tf9