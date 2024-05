Zeolite biologica: un aiuto naturale per le piante dell’orto

Fare l’orto in casa è una pratica sempre più diffusa. C’è chi lo fa per portare a tavola prodotti sempre freschi e sicuri, chi per risparmiare, chi invece per stare a contatto con la natura praticando un’attività manuale che aiuta a ridurre lo stress quotidiano.

I vantaggi dell’orto casalingo sono innumerevoli e per goderne non è necessario avere a disposizione un giardino o un appezzamento di terreno. Se si vive in città e non si vuole rinunciare a mangiare bene, si può optare per l’orto in cassetta. Scegliendo uno spazio, una posizione adeguata e un alleato naturale per prendersi cura delle piantine, infatti, si possono ottenere ottimi risultati anche coltivando l’orto in balcone. La zeolite zeover per esempio, è un’ottima soluzione per far crescere ortaggi buoni e sani senza l’uso dei prodotti chimici.

zeover è zeolite a base di chabasite italiana, estratta in Maremma da rocce di origine vulcanica

Consigli per fare l’orto in balcone

Con qualche accortezza, è possibile coltivare l’orto con successo anche se non si ha a disposizione un giardino o un’area all’aperto. Scegliendo gli spazi i giusti, infatti, si può sfruttare il balcone di casa per realizzare l’orto in cassetta. Si può optare per contenitori di diversi materiali e dimensioni: dai vasi tradizionali ai sacchi di terriccio forati, dai cassoni in legno alle strutture per orti verticali, perfetti per le piante a sviluppo limitato. La cosa importante è, in ogni caso, assicurarsi che i contenitori siano dotati di fori per il deflusso dell’acqua in eccesso, per evitare ristagni che possano danneggiare la pianta.

Fatta eccezione per la scelta del contenitore, gli altri aspetti a cui prestare attenzione non sono poi così diversi dalla coltivazione in campo aperto. I passi successivi, infatti, sono individuare una posizione ben soleggiata e preparare il terreno, rimuovendo radici, erbacce, sassi e aggiungendo la zeolite per migliorare le caratteristiche del suolo e far crescere piante vigorose e in salute.

Il potere naturale della zeolite per un orto rigoglioso

La zeolite è un minerale ricavato dalle rocce di origine vulcanica, un prodotto completamente naturale ricco di proprietà benefiche. Perfetta per far crescere gli ortaggi senza prodotti chimici, la zeolite può essere usata sia come ammendante, per nutrire le piantine dell’orto e facilitarne la crescita, che come corroborante, per proteggerle da insetti e muffe. Svolge inoltre altre 5 azioni.

Migliora il suolo: mescolata nel terreno, lo rende più poroso e capace di trattenere acqua e nutrienti. Conserva l’acqua: grazie alla sua capacità di assorbimento, fa da serbatoio e riduce lo stress idrico della pianta nei periodi più secchi. Fornisce nutrimento: la zeolite è in grado di immagazzinare nutrienti come azoto, potassio e magnesio, rilasciandoli lentamente nel tempo e garantendo alla pianta una riserva costante. Regola il pH: equilibra l’acidità del terreno creando un ambiente di crescita ottimale per la pianta. Risana il suolo: assorbe le tossine purificando il terreno e arricchendolo di minerali essenziali.

Zeover è una zeolite a base di chabasite, 100% italiana e completamente naturale. È estratta in Toscana, da cave selezionate nel cuore della Maremma, ed è un prodotto biologico certificato ISO: privo di sostanze nocive, sicuro per l’ambiente e per tutti gli esseri viventi.

Proteggere le zucchine dall'oidio con la zeolite

Per capire in che modo la zeolite può essere un alleato prezioso nella cura dell’orto, prendiamo l’esempio delle zucchine. Una delle patologie vegetali che più di frequente colpisce la zucchina è l’oidio, detto anche mal bianco: una malattia fungina che si diffonde a temperature comprese tra i 20 e i 25 gradi, specie se accompagnate da tassi di umidità elevati.

La zeolite è un’ottima soluzione per prevenire l’oidio nelle zucchine. Spruzzata sulla pianta, infatti, crea una barriera naturale che evita la formazione di muffe e protegge anche dall’attacco di insetti come pidocchi, afidi, tripidi e cimici.

Come usare la zeolite per la cura dell’orto

Grazie alla sua capacità di assorbimento, la zeolite è un ottimo ammendante: trattiene i nutrienti in eccesso e li rilascia solo quando serve, garantendo alle piante dell’orto una riserva continua di acqua e sostanze nutritive. Con la sua particolare struttura cristallina irregolare, inoltre, è un buon corroborante naturale. Rafforza le difese della pianta creando sulla superficie delle foglie una barriera fisica che le protegge dalla proliferazione di muffe e parassiti. Per sfruttare appieno le proprietà di questo prezioso minerale e aiutare le piante a crescere sane, zeover ha sviluppato due formati: la zeolite in grani e quella in polvere.

La zeolite in grani, mescolata al terreno, nutre la pianta in modo naturale. Per usarla come ammendante e aiutare la crescita degli ortaggi, è sufficiente praticare piccoli solchi nel terreno e distribuire 2 o 3 cucchiai di prodotto intorno al fusto, se la pianta è già in vaso. Se invece è da mettere a dimora, basterà distribuire la zeolite sul fondo mescolandola al terreno e assicurandosi che entri a contatto con le radici.

La zeolite in polvere, detta anche micronizzata, protegge le piantine dell’orto ne rafforza le difese. Usarla è molto semplice. Basta riempire uno spruzzino con 500 ml d’acqua, aggiungere due cucchiaini da caffè colmi di prodotto e agitare bene. Il composto va spruzzato sulla pianta ogni 10 giorni e dopo ogni pioggia, per rafforzare le difese e impedire la proliferazione di insetti e muffe. Se spruzzato sulle parti lese della pianta dopo la raccolta degli ortaggi, ne facilita la cicatrizzazione.

Le proprietà naturali della zeolite fanno di zeover un prezioso alleato per i prodotti dell’orto. L’uso combinato del formato in grani e di quello in polvere unisce i benefici dell’ammendante a quelli del corroborante, facendo crescere piante sane e rigogliose senza usare prodotti chimici.