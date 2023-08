Brisighella, incendio spento sulle colline. Via alla bonifica e alla conta dei danni

Brisighella (Ravenna), 3 agosto 2023 – Gli aerei hanno interrotto i lanci nel primo pomeriggio e ora è in corso la bonifica. E’ stato infatti spento l’incendio grazie anche all’incessante e prezioso impegno dei vigili del fuoco che hanno lottato contro il fuoco che ha consumato i boschi delle colline di Brisighella.

Nella zona fra San Martino in Gattara e San Cassiano, a ovest della provinciale nel territorio comunale di Brisighella, da martedì è stato un continuo viavai di mezzi e squadre provenienti da tutta la Regione e oltre che si sono alternati su più fronti. Il primo è la circoscrizione dell’area che ha interessato l’incendio, evitando così che questo potesse propagarsi in altre zone, abitate o di transito, come per esempio sulla provinciale. Il secondo è stato quello più diretto di avere ragione delle fiamme in particolare nel sottobosco che ha continuato ad ardere sino alle prime ore del pomeriggio.

A rendere tutto più difficile sono stati due fattori. Uno è il terreno particolarmente impervio: i possibili percorsi per raggiungere il fronte delle fiamme sono pochi e resi impraticabili dalle frane degli ultimi mesi. L’altro è stato il vento che ha continuato a soffiare.

I vigili del fuoco hanno aperto alcune piste, utilizzando bulldozer, per raggiungere le fiamme con mezzi leggeri. Nel frattempo sono continuati i lanci d’acqua con elicotteri, due Canadair e più piccoli aerei ‘Fire boss' che si sono approvigionati d’acqua al lago di Bilancino, nel Mugello, e nell’Adriatico. Sul posto anche protezione civile, carabinieri forestali, polizia locale, tecnici comunali oltre a cittadini volontari che conoscono bene il territorio.

Il prefetto Castrese De Rosa ha ringraziato “i vigili del fuoco e a quanti hanno operato senza sosta”. Ancora ignote le cause dell’incendio, partito all’alba di martedì mattina.