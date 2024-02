Brisighella, salvato il maialino Orlando caduto in un calanco

Brisighella (Ravenna), 4 febbraio 2024 – Una brutta avventura, giù per il calanco. Ma la caduta del maialino Orlando, tra le colline di Brisighella, ha avuto un lieto fine: è stato infatti recuperato in un’operazione di salvataggio congiunta che ha visto al lavoro i tecnici del Comune, i vigili del fuoco e i carabinieri forestali.

L’episodio, reso noto dal sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli, è avvenuto nella zona di via Rontana e via Rio Chiè. Qui c’è il rifugio Amore bestiale, dove vivono animali portati via da macelli o situazioni di maltrattamento. E proprio qui si trovava Orlando, che è però fuggito dal recinto in cui si trovava ed è precipitato nel calanco, in un punto difficile da raggiungere. Tutto è bene quel che finisce bene, perché dopo l’interessamento di Comune, vigili del fuoco e carabinieri forestali il maialino è stato recuperato grazie all’intervento di un escavatore della ditta Tassi Emir di Fognano.

L’episodio ricorda quello simile, ma ancora più complesso nelle operazioni, avvenuto qualche mese fa in un’azienda agricola di Riolo Terme: qui una mucca caduta in un calanco è stata portata in salvo imbragata in elicottero dai vigili del fuoco.