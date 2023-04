Casola Valsenio, la Nuova Peschiera prima nella sfilata notturna dei carri

Casola Valsenio (Ravenna), 30 aprile 2023 – Nelle due sfilate dei carri allegorici di Casola Valsenio si sono imposti la Società Sisma con il carro ‘Mida’ nella diurna del pomeriggio del 25 aprile e la Nuova Società Peschiera con il carro ‘La solita storia’ nella notturna del

29 aprile. Nel complesso la giuria ha apprezzato una tradizione che rafforza l’identità e la capacità di coinvolgere la comunità di Casola Valsenio e non solo, come confermato da una folta presenza di pubblico. Per la prima sfilata la giuria ha assegnato il primo premio al carro ‘Mida’ della Sisma per la sua imponenza (non per niente si era incastrato tra due case durante il trasferimento) e la perfetta coerenza con l’allegoria che rappresentava: l’essere umano deve rinunciare al dominio, donando linfa alla terra calpestata e arrivando a uno sviluppo autentico. Particolarmente apprezzati i figuranti statuari nelle loro vesti d’oro. Seconda classificata la Società Nuova Peschiera con il carro ‘La solita storia’ e terza la Società Extra con il carro 6.1.0 (Sei uno zero) che invece la giuria popolare, che si era espressa dopo la sfilata diurna, aveva collocato al primo posto con 291 preferenze, seguito da ‘Mida’ con 283 e ‘La solita storia’ con 152. Per la sfilata notturna il primo ed unico classificato è stato il carro ‘La solita storia’ della Società Peschiera grazie a una scelta musicale azzeccata e a un’illuminazione che vestiva di colori i principali elementi. Un carro che ha creato una grande emozione con dettagli meravigliosi che esaltavano la piccola storia rispetto alla grande storia.