Ravenna, 13 novembre 2018 – Sarà interamente dedicato al fantastico mondo dei mattoncini Lego, il ‘Ravenna Brick Festival 2018’, organizzato da Romagna LUG, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune. Per la prima volta, l’evento si terrà nel Palazzo Rasponi delle Teste di piazza Kennedy, da venerdì 16, con inaugurazione alle 18, e fino a domenica 18 novembre.

«Abbiamo scelto di sostenere questa rassegna – afferma l’assessore alla Cultura Elsa Signorino – perché abbiamo molto apprezzato lo scorso anno la presenza nella nostra Biennale del Mosaico delle ‘Colombelle abbeveranti’ di Galla Placidia, realizzate da un gruppo di affezionati, esposte in Classense, e di ‘Brickvision fly’, la mano che lancia un aeroplanino, di Riccardo Zangelmi, uno dei sedici professionisti cerfiticati Lego nel mondo e unico in Italia, esposta al Mar. Il concetto di assemblare proprio del mosaico che è alla base di queste creazioni ci permette l’azzardo di accostare i moderni mattoncini della Lego alle antiche tessere. Si tratta di una mostra originale, gioiosa, capace di fare cultura e arte coniugando intelligenza, creatività e abilità manuali, con il valore aggiunto di affascinare e attrarre un pubblico di tutte le età».

Reduci dall’esperienza in settembre, dove alcuni soci di Romagna Lug hanno rappresentato il gruppo all’evento mondiale svoltosi a Skaerbaek in Danimarca, esponendo le proprie realizzazioni alla presenza di K.K.K. (Kjeld Kirk Kristiansen) – nipote del fondatore di The Lego Group – quest’anno saranno esposte grandi opere di sicuro fascino e impatto visivo. La monoposto di Formula 1, fedele riproduzione in scala 1:1 della Ferrari realizzata interamente in mattoncini Lego, il Campanile di Giotto di Firenze alto più di 3 metri e realizzato con oltre 100 mila mattoncini, il Mausoleo di Teodorico di Ravenna riprodotto con oltre 4 mila mattoncini e il mosaico delle ‘Colombe abbeveranti’, riproduzione con oltre 26 mila mattoncini colorati del famoso mosaico Bizantino inserito all’interno del Mausoleo di Galla Placidia, patrimonio mondiale dell’Unesco.

Ad arricchire ulteriormente la mostra sarà presente anche un opera di interior design denominata ‘Il salotto’ realizzata con oltre 30 mila mattoncini, dall’unico artista italiano Lego Certified Professional, Riccardo Zangelmi. Nel divertente salotto Lego, presentato nel corso dell’ultima edizione del salone del mobile di Milano, ci si potrà scattare un selfie con barba, occhiali, bocca e cravatta, tutti realizzati in mattoncini.

Nel piano Nobile sarà presente l’area espositiva con oltre un milione di mattoncini distribuiti sui mille metri quadrati del Settecentesco Palazzo; i diorami, le MOC e le creazioni originali esposte sono tutte progettate, create e realizzate dai soci del gruppo Romagna Lug. All’interno della grande sala principale saranno esposte, oltre alla City comunitaria, vari temi tra i quali Space anni ‘80/’90, Elves, Robot, Mecha, Brickheadz e un meraviglio Mondo a Colori. Le altre sale del Palazzo saranno dedicate ognuna a un tema specifico: il Pianeta Artico, La storia di Batman, gli Architecture, le Licenze Cinematografiche, i Technic, GBC e Star Wars.

Al piano terra del Palazzo su una superficie di oltre 500 metri quadri saranno presenti la riproduzione in Lego di un villaggio ricco di tante scene e dettagli, un’area gioco libero dove adulti e bambini con decine di migliaia di mattoncini colorati si potranno divertire a costruire con la propria fantasia tutto quello che vogliono, un’area vendita specializzata Lego gestita dallo Store di Ravenna con un’ampia proposta di set fuori produzione oltre a tutte le anteprime/novità del momento, il Brick Bar una simpatica area ristoro in collaborazione con Fellini Scalinocinque che, fin dalle prime ore della mattina, servirà gustose colazioni, pranzi e, nel pomeriggio, golose merende.

Sempre al piano terra sarà presente una zona dedicata al concorso ‘Costruire con fantasia’ riservato a bambini e adulti (iscrizioni e regolamento su www.romagnalug.org/forum/index.php). Durante l’evento saranno ospiti i ragazzi di Empira Star Wars Ravenna Fan Club con costumi dedicati alla saga cinematografica e pronti per fare tante foto con gli appassionati e non. Gli orari di apertura della mostra sono i seguenti: venerdì 16 novembre, inaugurazione alle 18 e visitabile fino alle 22, sabato 17 novembre, dalle 10 alle 20, domenica 18 novembre, dalle 10 alle 19.