Lugo, 26 settembre 2018 – Ritornano gli incontri del Caffè Letterario di Lugo che celebra quest’anno la quindicesima edizione. Ben diciotto gli appuntamenti in calendario a partire da venerdì 28 settembre, che spaziano dalla storia alla narrativa, dalla filosofia alla musica, dalla poesia all’arte, senza dimenticare le serate musicali conviviali a tema e le letture collettive dei grandi classici della letteratura.

«La qualità di questa rassegna si conferma e perfeziona a ogni edizione, per un’offerta che va oltre l’amore dei curatori per la letteratura – afferma l’assessore Anna Giulia Gallegati -, e che diventa un vero e proprio dono per la città di Lugo e la sua offerta culturale. Ci tengo a sottolineare la grande capacità della rassegna di dialogare con il tessuto associativo e con l’Amministrazione comunale, per creare appuntamenti condivisi, dislocati in più sedi, che contribuiscono a fare conoscere luoghi importanti della città».

Si comincia venerdì 28 alle 21 all’hotel Ala d’Oro con la presentazione del libro di Aldo Cazzullo ‘Giuro che non avrò più fame’ (Mondadori, 2018). Cazzullo racconta l’anno chiave della Ricostruzione, il 1948: lo scontro del 18 aprile tra democristiani e comunisti, l’attentato a Togliatti e l’insurrezione che seguì, la vittoria al Tour di Bartali, l’era di Coppi e il Grande Torino, le figure dei ricostruttori, da Valletta a Mattei, da Olivetti a Einaudi. Introduce la serata Patrizia Randi.

Come di consueto, le location saranno principalmente la sala conferenze e il ristorante dell’hotel Ala d’Oro, oltre al salone Estense della Rocca e la sede dell’associazione Entelechia, in via Quarantola 32/1. Gli ospiti di questa stagione saranno Ivan Simonini (5 ottobre), Matteo Cavezzali (8 ottobre), Giulia Mafai (15 ottobre), Antonio Forcellino (22 ottobre), Luigi Ferrari (26 ottobre), Cesare Reggiani (29 ottobre), Fabio Stassi (7 novembre), Ermanno Bencivenga (9 novembre), Luigi Guarnieri (16 novembre), Maria Serena Sapegno (19 novembre), Marco Malvaldi (26 novembre), Carlo Lucarelli (3 dicembre) e Davide Staffa (10 dicembre).

Due le serate convivial-musicali in programma: sabato 13 ottobre con ‘Genova per noi’, una serata dedicata alla città di Genova e alla Liguria attraverso le note dei suoi cantautori e lunedì 12 novembre con ‘Una cena a casa Rossini’ in compagnia di Stefano Bicocchi, in arte Vito, e sua moglie nei panni dei coniugi Rossini. In programma anche una maratona letteraria, nella sede dell’associazione Entelechia. Quest’anno questi appuntamenti sono dedicati ai grandi poeti tragici greci, come Sofocle, Euripide ed Eschilo.

Sabato 20 ottobre è prevista la lettura di ‘Edipo a Colono’ di Sofocle. Agli appuntamenti si aggiungono le inaugurazioni di due mostre pittoriche, che affiancheranno la rassegna: ‘Daimon’ di Cesare Reggiani (lunedì 29 ottobre alle 21), ‘Opere’ di Maurizio Lanzillotta (sabato 1 dicembre alle 18). La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri e Marco Sangiorgi, il trio che nelle passate stagioni ha dato prova di grande attenzione alla qualità, riuscendo a portare a Lugo autori e studiosi al centro dell’attualità locale e nazionale.