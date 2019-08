Cervia (Ravenna), 28 agosto 2019 – Dedicato a tutti gli amanti delle bollicine, ritorna per la quinta volta l’appuntamento con ‘Cervia in bolla’, atteso per venerdì 30 e sabato 31 agosto ai Magazzini del Sale. Il format, tenuto a battesimo da Taste Production, mette in degustazione cento fra le migliori etichette spumantistiche del Belpaese in rappresentanza di oltre 40 cantine provenienti da 10 regioni italiane. Un evento dedicato al vino ma anche a chi vuole degustare le numerose prelibatezze gastronomiche che nelle ampie sale dei Magazzini affiancheranno i banchi d’assaggio delle bollicine.

E per non dimenticare la sua vocazione professionale, Taste Production raddoppia lunedì 2 settembre, trasferendo i banchi di Cervia in Bolla nelle attigue Officine del Sale, per ospitare gli addetti ai lavori, titolari di ristoranti, hotel ed enoteche, in una giornata dedicata al business. Protagoniste della kermesse sono le bollicine: 41 le ‘maison’ selezionate che, dall’Alto Adige alla Sicilia, raccontano dalla viva voce dei produttori, le eccellenze vitivinicole provenienti da diversi terroir italiani ad alta vocazione spumantistica.

A proporre in degustazione le loro migliori etichette cantine di Franciacorta, Trento DOC, Oltrepò Pavese, Piemonte, Alto Adige, Trento, Friuli, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sicilia. Ad accompagnare i calici una gastronomia ad ‘altopalato’ con i salumi selezionati di Babbi Gastronomia, Casa Spadoni e Azienda Agricola Bertozzi, i formaggi freschi e stagionati di Fattorie Rabboni-Zanetti, i sapori in coltura simbiotica dell’Orto di Sophie e la piada della tradizione della Piadina Marina. Ai Magazzini del Sale di Cervia porte aperte al pubblico nelle giornate di venerdì e sabato, dalle 18 alle 24, mentre il lunedì alle Officine del Sale si entra solo con l’invito.