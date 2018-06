Ravenna, 14 giugno 2018 - Da lunedì prossimo, per una settimana, si svolgerà per la prima volta a Ravenna il 30° cicloraduno nazionale Fiab (Federazione italiana amici della bici) con 300 ciclisti da tutta Italia e tre anche dal Canada.



Nei 7 giorni dell’evento sono previste 42 escursioni guidate. La decisione di proporre la candidatura a Fiab Nazionale era stata presa nel maggio 2017 nell’ottica e con l’intenzione di portare persone che si muovono in bici a conoscere ed apprezzare le bellezze naturalistiche, paesaggistiche, storiche, la cucina ed i servizi offerti da Ravenna. Da qui la scelta dello slogan: ‘Pedalando tra mosaici e natura’, dedicato alla memoria di Ubaldo Bagnaresi.



Il lavoro di preparazione dell’evento è consistito nella scelta dei vari itinerari ciclistici da proporre ai partecipanti nelle zone limitrofe, ma anche all’interno della città, con visite serali ad alcuni monumenti e siti archeologici, e nella loro organizzazione e tracciamento su sistema Gps, compresa la scelta dei locali caratteristici dove far conoscere agli ospiti le nostre specialità culinarie.



I partecipanti iscritti, circa 300, provengono dalle Fiab di tutte le regioni d’Italia: Piemonte, Liguria, Toscana, Sicilia, Sardegna, Campania, Basilicata. Ci sono anche 3 iscritti provenienti da Vancouver, nel Canada. Qualche ciclista arriverà a Ravenna in automobile, portando la propria bici; qualche altro la noleggerà qua. Sono attesi anche due gruppi ‘in avvicinamento’, partiti in bicicletta, uno da Napoli, l’altro da Sestri Levante.



Oltre a pedalare, i partecipanti potranno concludere la loro permanenza a Ravenna, assistendo a due eventi che si terranno domenica 24 giugno: l’inaugurazione, alle 10.30, del ‘Monumento al ciclista’, opera realizzata dallo scultore ravennate Piero Strada, installata all’imbocco della pista ciclabile del mare, antistante il Pala De Andrè; nonché Valore Tricolore, ovvero l’esibizione delle Frecce Tricolori, nel pomeriggio a Punta Marina.



Fiab Onlus è una Federazione ambientalista impegnata nella diffusione dell’uso della bicicletta, come mezzo di mobilità sostenibile a tutela dell’ambiente . In particolare, Fiab Ravenna, che conta 100 iscritti, è impegnata nel sollecitare la realizzazione di piste ciclabili, di soluzioni per la moderazione del traffico e di politiche per l’incentivazione dell’ uso combinato di bici e mezzi pubblici. La Federazione, fondata nel 1989 da un nucleo di associazioni locali preesistenti, attualmente consta di oltre 130 realtà locali diffuse in tutta Italia con circa 16.000 iscritti. Fiab Federale e Fiab Ravenna collaborano con Ministeri, Regioni e diversi altri Enti presso cui sono promotrici del viaggiare in bicicletta come forma di ‘turismo eco-compatibile’.