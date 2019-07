Marina di Ravenna, 20 luglio 2019 - Elettra Lamborghini ospite d’eccezione oggi, sabato 20 luglio dalle 23.30, alla discoteca Touchè Santafè in viale delle Nazioni a Marina di Ravenna. Negli ultimi tempi la nota ereditiera è alla ribalta sia in televisione sia sui social network, conta oltre 4 milioni e mezzo di follower su Instagram.

Figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini e nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamborghini – fondatore dell'omonima azienda – Elettra, il cui secondo nome, Miura, è lo stesso di un modello (da oltre 1 milione di euro) della casa di famiglia, comincia la propria carriera esibendosi nelle discoteche della Lombardia e nel 2015 approda come ospite allo show televisivo Chiambretti Night. È definita anche la “Paris Hilton italiana” a causa del suo status di ereditiera e anche per il suo modo di fare molto estroverso ed eccentrico.

Reclutata dal management americano Cash Money (etichetta che ha lanciato artisti quali Nicki Minaj e Drake), deve in particolare la sua popolarità alla partecipazione al reality di MTV, “Super Shore”, che l’ha vista protagonista per tre edizioni consecutive. Ha registrato inoltre il “Gran Hermano Vip” in Spagna, “Riccanza” e il “Geordie Shore” in Inghilterra. Nella musica Elettra Lamborghini si può considerare il nuovo volto Italiano del Latin Pop e con il suo singolo di debutto “Pem Pem”, presentato in anteprima globale allo Staples Center di Los Angeles durante un halftime show NBA, ha collezionato risultati in tutto il mondo. Dopo essere entrato in Top 100 iTunes e Top 50 Viral Spotify in oltre 20 Paesi, il singolo ha realizzato oltre 25 milioni di stream su Spotify, totalizzato 45 milioni di visualizzazioni su YouTube e vinto 2 dischi di Platino. Ha collaborato con Childsplay e Pitbull, posato per le pagine di Playboy Italia e, nel 2019, ha svolto il ruolo di coach insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D'Alessio, alla sesta edizione del programma The Voice of Italy in onda su Rai 2.

