Ravenna, 3 gennaio 2018 – Fino all’Epifania è ancora tempo di festa nelle località cervesi in cui sono in programma diverse iniziative dedicate alle famiglie e, in particolare, ai più piccoli. Si inizia sabato 5 gennaio con l’inizio ufficiale dei saldi invernali e i commercianti che propongono vetrine addobbate a prezzi vantaggiosi.

Nel pomeriggio alle 16.30, arriva in piazza Garibaldi Mister Sacha con ‘L' Alpha'g show’ (dal romagnolo, ‘Al fàg show - Faccio show’), spettacolo in cui giocoleria, acrobatica e assurdità si uniscono nella ricerca delle caratteristiche del vero uomo. In un continuo di gag ‘spogliarelli’ e numeri sempre più tecnici Mr Sacha e il pubblico si troveranno ad affrontare i canoni che rendono un uomo un vero maschio alpha, in un crescendo fino ad arrivare al finale. Alle 17.45 Live Music sotto l’albero con Brian V cantautore, chitarrista e busker. Avvicinatosi al rock nell’adolescenza, dopo diverse esperienze Brian inizia a scrivere i testi delle sue canzoni inglese. La cultura musicale che lo influenza già dalle prime esperienze è la musica anglosassone, principalmente il brit pop ed il rock degli anni Novanta.

Il 6 gennaio in piazza Garibaldi esibizioni musicali, intrattenimento, animazione e spettacoli dalle 17 alle 22 per chiudere in bellezza il periodo delle feste. Le befane si muovono in bicicletta e offrono dolci ai bambini. Nei diversi presepi della città arrivano i Re Magi. Come ormai da anni la tradizione vuole, il 6 gennaio a Cervia in piazza Garibaldi si incontrano gruppi di Pasqualotti che dalle 14.30 alle 18.30 si susseguono sul palco per rinnovare la tradizione con i canti popolari. Fanno parte dell’antica tradizione del territorio che Cervia ha voluto conservare e valorizzare continuando il tradizionale gioco del travestimento per augurare a grandi e piccini ogni bene e felicità. Tradizionali canti e filastrocche vedono le loro origini in tempi lontani, in una tradizione che nasce nel mondo pagano e rispecchia riti propiziatori per la continuazione del naturale ciclo vitale della natura.

Ma se per Cervia la tradizione è quella dei canti, a Pinarella, sul tratto di spiaggia all’altezza di via Lazio, la giornata è ben più impegnativa perché il 6 gennaio alle 15 è in programma il primo bagno di stagione. Negli ultimi anni sono state oltre 60 persone ogni anno a tuffarsi il 6 gennaio. In cielo gli aquiloni e sulla spiaggia i laboratori di costruzione degli aquiloni organizzati da ‘Cervia Volante’. Alle 15.30 sarà anche estratto il biglietto vincente della lotteria organizzata dalla Consulta del Volontariato.

A ‘Mima On Ice’ cala il sipario con un’ultima giornata di divertimento e sorprese. Ice Park e casette gourmet aperte fin dalla mattina per un’ultima passeggiata immersi nel clima delle Feste. Alle 15 apre anche la Casa della Befana che, oltre ai laboratori dedicati all’Epifania (calzette della Befana e mini scopine porta fortuna, sculture di palloncini e truccabimbi), ha in serbo una sorpresa golosa per tutti i suoi amici: la ‘Casetta Gigante delle Caramelle’. Sempre alle 15 di scena anche i tradizionali ‘Canti dei Pasquaroli’ e alle 15.30 l’irriverente ‘Corsa delle Scope’. Alle 16.30 è in programma un’altra sorpresa fuori misura, la ‘Calza Gigante’, che sarà misurata e aperta. Alle 17 ultima occasione per vedere il Presepe Artistico animato proiettato a terra e alle 17.30, prima di scatenarsi ancora una volta sull’anello di ghiaccio con il djset del Papeete, c’è il Flash Mob delle Befane.

Gli appuntamenti di Bagnacavallo

La Befana è una ‘questione’ seria a Bagnacavallo dove si festeggia con sport, pizza e cartoni animati, dal 4 al 6 gennaio. Molteplici e di vario tipo le iniziative per la gioia, in particolare, delle famiglie con bambini. Si inizia domani, venerdì 4 gennaio dalle 15.30, con l’appuntamento ‘Befana dello Sport’ al Palazzetto per un pomeriggio di sport e allegria da trascorrere in compagnia di tutte le squadre della Fulgur Pallavolo.

Sabato 5 i festeggiamenti si sposteranno a Traversara, Villa Prati e a Rossetta. Alle 18, nella Sala della famiglia della Parrocchia di Traversara, il Consiglio di zona in collaborazione con Traversara in Fiore proporrà una ‘pizzata’ e una serata conviviale in attesa dell’arrivo della Befana, con distribuzione di doni ai bambini. Alle 20.30 si proseguirà a Rossetta con una festa organizzata dal Consiglio di zona in collaborazione con la Polisportiva Rossetta al centro civico, dove la vecchina porterà doni ai ragazzi della frazione. Anche Villa Prati attenderà la Befana a partire dalle 20.30 nell’area parrocchiale con un momento di festa per piccoli e grandi.

Domenica 6 gennaio si inizierà a festeggiare l’Epifania fin dal mattino, con il ritrovo fissato alle 11 al Circolo Casablanca di Villanova: ci saranno proiezioni di cartoni animati e doni grazie a Consiglio di zona, Genitori di Babbo Natale e Befana. A Masiera i giochi e le animazioni in onore della vecchina sono previsti a partire dalle 14 presso il centro civico, a cura del Consiglio di zona in collaborazione con le associazioni L’Olmo Masiera, Amici della Casa del Popolo e Discipline Orientali Masiera.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, la grande festa della Befana sarà in piazza della Libertà a Bagnacavallo. Si inizierà con i canti dei bambini della scuola d’infanzia, poi arriverà la Befana che porterà in omaggio a tutti i bambini il gioco in legno ‘la lucertola dell’orto’. La festa tanto cara ai più piccoli diventerà un momento partecipato e sostenibile con La Fabbrica naturale dove ci si potrà divertire con giochi di legno e dell’ingegno e con Il Castello delle scope che ospiterà il laboratorio delle streghe. Durante il pomeriggio ci saranno poi animazioni con Le farsette di Fagiolino e Sandrone, la Zampogna dei Cisalpipers, Babbo Natale e la Renna sui trampoli. Come da tradizione, la giornata si concluderà con vin brulé e gustose merende. La festa di Bagnacavallo è curata da Comune e associazione culturale Civiltà delle Erbe Palustri in collaborazione con associazione musicale Doremi e Pro Loco.