Cervia (Ravenna), 26 aprile 2019 – Rombi di motori sono attesi al piazzale dei Salinari di Cervia, per la due giorni consacrata alle mitiche Harley-Davidson, domani e domenica, 27 e 28 aprile. A organizzare ‘Freedom On Tour’, che arriva sul canale della città del sale, è la concessionaria Harley-Davidson di Ravenna. Per tutto il weekend Harley in prova, in particolare si può salire in sella all’Iron 1200, New Fxdr, Street Bob, Street Glide, Fat Bob, Heritage Classic, Street Glide Special, Ultra Limited.

Un appuntamento dedicato a chi è già dentro il mondo Harley-Davidson ma anche a chi si vuole avvicinare per la prima volta a quella che è una vera e propria leggenda delle due ruote. La festa non finisce però il 28 aprile. In via eccezionale, il primo maggio sempre a Cervia - questa volta davanti al Grand Hotel, sul lungomare Deledda - terza giornata di ‘Freedom Tour’, per fare della festa del lavoro una vera e propria celebrazione della libertà su due ruote. Tutte e tre le giornate iniziano alle 10 per concludersi alle 18.