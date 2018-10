Ravenna, 7 ottobre 2018 – Per la gioia di grandi e piccini ritorna la stagione ‘Le arti della marionetta’, a cura del Teatro del Drago della storica famigli Monicelli, che celebra quest’anno i primi trent’anni. «Il cartellone – spiega la direttrice artistica Roberta Colombo – comprende spettacoli del circuito nazionale di qualità con tecniche e contenuti diversi per offrire a grandi e piccini uno sguardo più ampio possibile. Da segnalare che avremo una prima assoluta e tre eventi di festa in occasione di Halloween, l’Epifania e Pasqua, ma anche incontri con gli artisti, workshop e tutta l’attività di formazione e divulgazione del museo La Casa delle Marionette con i suoi laboratori, corsi di formazione, visite guidate, lettura e ancora spettacoli».

Apertura del sipario il 21 ottobre con un classico della letteratura per l’infanzia, ‘Alice’, ispirato al celebre romanzo di Lewis Carroll e riproposto dal Fratelli di Teglia attiva dal 1985. Martedì 31 ottobre, fa il suo debutto il primo ‘Baby Halloween – Under 6’, una festa pensata e costruita per i più piccoli alla scoperta di tutti magici rituali dell’antica tradizione. Si rivolge addirittura ai bimbi sotto i tre anni ‘Teo’(18 novembre) che, con le sue orecchie curiose, farà divertire e scoprire come ascoltare ciò che ci circonda.

Fa il suo debutto nazionale il 25 novembre (con replica il giorno successivo per le scuole medie’, ‘Il magico cerchio di Prospero’, co-produzione internazionale del Teatro del Drago con la compagnia texana Attic Rep, per la regia di Roberto Prestigiacomo. Per rilanciare la magia del Natale, il 16 dicembre, ci sarà ‘Canto di Natale’ della compagnia Teatro delle Marionette degli Accettella di Roma, ispirato al noto romanzo di Charles Dickens.

Il 2019 si aprirà con la festa ‘Gianduia e la notte della Befana’ il 6 gennaio, mentre sarà una proposta sperimentale quella del 20, con ‘CorpoGiochi incontra Le arti della marionetta’, ideato in collaborazione con Cantieri Danza. Un pomeriggio di laboratorio di movimento nel quale si intrecciano ‘Assaggi di danza d’autore’. La favola di ‘Biancaneve e i sette nani’ sarà di scena il 10 febbraio, con i costumi straordinari e l’attenta caratterizzazione dei personaggi della compagnia I Guardiani dell’Oca/Abruzzo Tour. La chiusura, il 2 marzo, è affidata allo spettacolo ‘Truciolo e il cavallo a dondolo’ della compagnia dei burattini di Ivano Rota.