Cervia (Ravenna), 25 giugno 2019 – Ritorna, per il quarto anno consecutivo, ‘Mattoncini a Cervia’, mostra dedicata al famoso mattoncini Lego a cura di Romagna Lug, in programma ai Magazzini del Sale di Cervia da venerdì 28 a domenica 30 giugno. Nei circa 600 metri quadrati delle tre grandi sale saranno allestiti 30 espositori, con oltre un milione di mattoncini rappresentanti diorami, MOC e creazioni originali tutte ideate, progettate, realizzate dai soci del gruppo Romagna Lug.

Quest’anno, la mostra ospiterà anche altri gruppi di espositori e appassionati provenienti da varie zone d’Italia: CLV Verona, Aemilia Bricks, Marche Brick, Zeta Racing Brick Technic Project, OrangeTeamLUG, Piacenza Brick, DolomiteBrick e PiemonteBrick. In più, ci sarà una mostra fotografica a cura del gruppo Fotografia Costruttiva, la prima RLOC (Recognized LEGO Online Community) in Italia e in Europa a tema ‘brick photography’.

Ecco alcuni tra i temi esposti che il pubblico potrà divertirsi a fotografare liberamente: la grande City comunitaria di 25 mq con edifici e treni in movimento lungo 20 metri lineari di ferrovia, Ninjago, Supereroi, Steampun k, Star Wars, Architecture e monumenti di tutto il mondo, Technic motorizzati e la riproduzione in scala della Lancia Delta Integrale e l’Alfa 1 55, GBC con centinaia di palline in movimento, ambientazioni Space, Mono crome, Robot e Mecha, Brickheadz, la riproduzione in mattoncini dei Gironi dell’Inferno Dantesco e di Peter Pan con la sua Isola che non c’è, e molto altro ancora.

Da segnalare che una sala dei Magazzini del Sale, con pre-apertura giovedì 27 giugno dalle 18 alle 23, sarà dedicata esclusivamente a un’ampia area gioco libero dove adulti e bambini con decine di migliaia di mattoncini colorati si potranno divertire a costruire, e a un’area vendita specializzata LEGO gestita dallo Store di Ravenna con un’ampia proposta di set fuori produzione oltre a tutte le anteprime/novità del momento.

Romagna Lug è un gruppo di amici tutti uniti da un comune interesse: il mattoncino prodotto dalla famosa LEGO. Nel 2012 abbiamo deciso di unire le nostre forze per arrivare a coordinarci e organizzarci al meglio nel nostro comune hobby. La mostra resterà aperta nei seguenti orari: venerdì 28 dalle 18 alle 23, sabato 29 dalle 14 alle 23 e domenica 30 giugno dalle 14 alle 20. Ingresso a offerta libera.