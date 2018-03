Faenza (Ravenna), 17 marzo 2018 – Con il duo composta da Silvia Chiesa e Maurizio Baglini, si chiude lunedì 19 marzo alle 21 la stagione invernale del Teatro Masini di Faenza targata Emilia Romagna Festival. Un appuntamento dedicato agli amanti della musica classica.

Titolo del concerto è ‘Schumann à la carte’, in quanto saranno presentati al pubblico una scelta di brani di Schumann per violoncello e pianoforte. Un evento, dunque, che esula dagli approcci organici o filologici a un artista. Come a un ristorante di lusso, serviti dai migliori chef, gli invitati si siederanno a teatro per gustare le pietanze che quel giorno sono nel menù.

Maurizio Baglini, nato a Pisa nel 1975 e vincitore a 24 anni del ‘World Music Piano Master’ di Montecarlo, è ospite da allora nei più prestigiosi festival mondiali. Ha al suo attivo un’intensa carriera in Europa, America e Asia: oltre milleduecento concerti come solista e altrettanti di musica da camera. La violoncellista Silvia Chiesa, milanese, gode della stima di pubblico e critica, che inalterata l’ha accompagnata nei concerti da solista in tutto il mondo.