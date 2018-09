Ravenna, 25 settembre 2018 – Dal 28 al 30 settembre, a Ravenna, ritornano i profumi, colori, sapori da tutta Italia e dal mondo del ‘Truck'n'Food street festival’, evento dedicato al cibo da strada di prima qualità, tra piatti gourmet e ricette della tradizione sapientemente miscelati. Sarà l’occasione di provare tanti piatti regionali italiani e non, preparati al momento con cura e presentati con grande attenzione e stile all’interno dei vari truck, mezzi di trasporto come ape car, van e furgoncini attrezzati per l’occasione per diventare vere e proprie cucine. L’appuntamento è in Darsena, una location cittadina ormai consolidata che – nelle stesse giornate – ospiterà anche la Festa dello Sport.

L’inaugurazione, alla presenza dell’assessore alle Attività Produttive Massimo Cameliani, si terrà venerdì 28 settembre alle 19.30. Il festival, promosso da Sgp Eventi con il patrocinio del Comune di Ravenna, propone un ricco menù che va incontro alle esigenze di ogni palato, vegano, celiaco e vegetariano compreso. Oltre alla tradizione locale, infatti, rappresentata ad esempio dal truck Casa Spadoni con i suoi burger di mora romagnola e dal truck É Muderi, con cappelletti in brodo e al ragù, ci saranno incursioni nelle cucine regionali tra cui quella toscana, pugliese, marchigiana e molto altro. Ci saranno infatti i fritti all’ascolana e gli immancabili arrosticini di Cerquatonna Sapori, la puccia salentina e il pasticciotto de La Salentuccia, e ancora il Big Blue Burger, con carne di manzo, cheddar, cipolle caramellate o il Tartare Burger con carne di manzo in crudité battuta a coltello preparati da Big Blue, oppure potrete degustare ottimi burger di chianina o cinta presso il truck BBQ.

L’Osteria Errante vi delizierà con il burger di cinghiale, mentre al Porco Brado potrete trovare la spalla cotta di cinta senese affumicata. La cucina di mare sarà omaggiata da diversi truck tra cui Pepita con i fritti gourmet, Fritto Dorato con i croccantissimi fritti della Tuscia e le cosce di rana fritte dorate e la Bottega di Viareggio, tra le cui specialità c’è il Lamprepolpo, un panino al profumo di limone, polpo tagliato a mo’ di trippa, stufato e servito caldo con una grattata di zenzero e inoltre il ‘Tonno in porchetta’. Per i più curiosi di viaggiare nelle cucine del mondo, ci saranno Taberna Itaca, con ricette dalla Grecia (pita gyros, moussaka, souvlaky), Streat Truck con proposte ispirate agli Usa sia salate (pulled pork o Barbera beef) oppure dolci come la orange cheesecake. Chef Ivan vi porterà a fare incursione nella cucina balcanica con il Kulaç, antico pane spianato e cotto sulla piastra al momento con Qofte, cioè carne di manzo e suino aromatizzato con salsa di yogurt, mentre da Zaperoco non potrete non assaggiare i burritos, ovvero tortillas ripiene con carne, i tacos o arepas, pane tipico venezuelano preparato con farina di mais bianco.

Infine per gli amanti delle tigella ci sarà Tigella bella, un’ape car superattrezzata per sfornarne di ogni tipo: con squaquerone e rucola, con verdure grigliate, con burrata e acciughe, con lardo modenese, mentre chi ama la carne alla brace cotta rigorosamente al momento potrà concedersi una tappa presso Regrill con le sue bombette di Martina Franca o da Ciccio’s Smoke, che propone invece costine di maiale affumicate e glassate in salsa bbq e il cosiddetto ‘Brisket’, petto di manzo a cui sarà difficile resistere! Gli amanti del dolce troveranno il bellissimo e coloratissimo truck Carcake pronto a preparare ottimi tiramisù, millefoglie, cheese-cake e gelati.

Si sa però che il cibo è anche condivisione e divertimento, per questo ad accompagnare il festival ci sarà la musica, grazie alla collaborazione con Radio Bruno e stand con varie tipologie di birra per tutta la durata dell'evento. Si parte venerdí 28 settembre dalle 18 alle 24, mentre sabato 29 e domenica 30 si potrà gustare anche un pranzo street poiché il Truck’n’Food vi accoglierà dalle 12 alle 24.