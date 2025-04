Aquiloni a Cervia 2025: programma, novità ed eventi da non perdere

Cervia (Ravenna), 15 aprile 2025 – La magia torna a soffiare nel vento. Torna infatti uno degli appuntamenti di primavera più attesi in riva al mare: il Festival Internazionale dell’Aquilone all’interno della 45esima edizione di Artevento Cervia. Da giovedì 24 aprile a domenica 4 maggio gli aquiloni di tutto il mondo in volo sulla spiaggia di Pinarella per dare il via a quattordici giorni di mostre, laboratori per grandi e piccini, voli diurni e due voli notturni, musica dal vivo, spettacoli di circo contemporaneo, teatro danza, parate, attività per tutta la famiglia e alla presenza di illustri ospiti italiani ed internazionali.

La mostra

La manifestazione, però, aprirà le danze con una preview al Magazzino del Sale dove, da sabato al 21 aprile, si terrà la mostra Balance and Harmony del più grande artista eolico contemporaneo dell’estremo Oriente: l’indonesiano Kadek Armika, per la prima volta esposto in Europa.

Gli ospiti

Durante il Festival sono attesi 200 ospiti provenienti da 50 Paesi e cinque continenti: gli artisti del vento, professionisti di fama mondiale ed eccellenti interpreti delle diverse pratiche dell’aquilone, che offriranno al pubblico la più completa rassegna di aquiloni d’arte, etnici, storici, "giganti” e sportivi, in volo lungo un chilometro di spiaggia fra saline, pineta e mare.

Aquiloni a Cervia: un evento che affascina sempre grandi e bimbi

Le novità 2025

Tra le novità del 2025: una collaborazione con il comune di Santarcangelo per ‘salvare’ Mutonia, l’Orchestra del Mare di Arnoldo Mosca Mondadori e la celebrazione del 40esimo anniversario del brano Cervia’s Kite (Gli aquiloni di Cervia) di Lucio Dalla, che il cantautore bolognese dedicò nel 1985 al Festival, trasformando in musica la sua magica atmosfera: quella di un volo libero oltre i confini fra paesi, popoli e culture, per immergersi in un "luogo dell’anima”.

Gli eventi da non perdere

Tra gli eventi più attesi: il 20 e 21 aprile, al Magazzino del Sale, Pasqua Creativa con i laboratori Club Kintaro con Armika per grandi e bambini. Dal 24 al 27 aprile, al Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia, lo spettacolo L’Uomo Calamita di Circo El Grito con la collaborazione di Wu Ming 2.

Venerdì 25 aprile, la Cerimonia delle Bandiere darà il via alle celebrazioni della Festa della Liberazione tutto a ritmo di musica dal vivo. Sabato 26 aprile, il super ospite Arnoldo Mosca Mondadori, in qualità di Presidente Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti, porta la sua Orchestra del Mare che accompagna la testimonianza di Vito Fiorino, pescatore che ha salvato 47 migranti a cui è dedicato il docu-film A Nord di Lampedusa.

A chiudere la giornata, il primo volo notturno Bussa al Cielo e Ascolta il suono. La sera del 30 aprile si terrà L’Artevento Kite Parade mentre sabato 3 maggio, l’imperdibile spettacolo multidisciplinare della Notte dei Miracoli.

Dal 2 al 4 maggio, il Cervia’s Cup Campionato italiano di volo acrobatico Stack Italia. Quest’anno l’ospite d’onore sarà l’Indonesia.