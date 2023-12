L’Astoria diventa discoteca: in centinaia alla prima serata

Ravenna, 8 dicembre 2023 – In centinaia giovedì sera hanno partecipato alla prima serata da discoteca, organizzata all’ex cinema teatro Astoria di via Trieste. L’evento era solo l’antipasto della nuova gestione del locale di via Trieste, firmata Silver Entertainment, che inaugurerà ufficialmente il 22 dicembre.

Come era stato annunciato dai nuovi gestori, solo il pianoterra è stato aperto al pubblico, con un ampio spazio subito dopo l’ingresso con il bar e la grande ex sala cinematografica trasformata per l’occasione in discoteca. Per il cinema, invece, bisognerà aspettare il nuovo anno.

Al momento il locale si chiama ‘Astoria Temporary Theatre’ e il cartellone dei futuri appuntamenti prevede concerti, spettacoli, convention, e naturalmente discoteca. Intanto la partenza, giovedì sera, è stata davvero col botto