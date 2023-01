Befana 2023, tutti gli appuntamenti da non perdere a Ravenna e provincia

Ravenna, 4 gennaio 2023 - Torna la Befana. Fitto il calendario di iniziative piccole e grandi per celebrare l’Epifania in tutta la provincia fra giovedì 5 e venerdì 6 gennaio, giorno dell'Epifania.

Fra gli eventi clou – anche se non legato direttamente all’Epifania – c’è, ovviamente, la Nott de Bisò faentina che si terrà oggi. A Ravenna il 5 gennaio dalle 14.30 alle 17, al Museo NatuRa (Sant'Alberto) si tiene ’Facciamo insieme la piadina’, iniziativa gratuita a cura della coop sociale Atlantide.

Domani, 6 gennaio, riparte la stagione teatrale organizzata e diretta dal Teatro del Drago/Famiglia d’arte Monticelli con il secondo appuntamento della sezione Almagià in Festa – ’La Befana vien di Notte con le Scarpe tutte rotte…’; alle ore 16 tutti i bambini potranno cimentarsi in un laboratorio artistico a cura di Teatro del Drago e partecipare al rituale gioco dello ‘Scambio di doni’, con il quale, portando un gioco o un libro in buono stato, se ne potrà ricevere un altro in dono.

Alle 17 la compagnia umbra Tieffeu porterà in scena lo spettacolo ’Fiabe al telefonino’, omaggio a Gianni Rodari. Al termine dello spettacolo si attenderà l’arrivo della Befana, condividendo una gustosa merenda. La biglietteria sarà aperta il giorno dell'Epifania dalle 10.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.30 (all’Almagià, via dell’Almagià 2 tel.392.6664211). Biglietti: intero 7 euro; ridotto 5 euro; biglietto famiglia 20 euro.

Sempre il 6 gennaio con Advs, alle 15 in piazza San Francesco, le Bolle di sapone giganti di GiulyRoby prilampo; alle 16.30 estrazione della lotteria. Ad Ammonite, in via Santerno Ammonite 48, nella Casa delle Arti, si terrà il 6 gennaio dalle 15 la proiezione di un film di animazione, al termine la Befana consegnerà la calza a tutti i bambini partecipanti. A Gambellara dalle 15, nell’area verde di fronte al forno, Giochi per bambini e adulti, Ruota della Fortuna, castagne e vin brulè.

A Marina di Ravenna la Befana arriverà dal mare il 6 gennaio alle 10, al bacino pescherecci. Consegnerà la calza a tutti i bambini partecipanti previa presentazione del ticket da ritirare nel bar ‘Il Timone’, dove si terrà anche la pesca di beneficenza. A Lido Adriano rdomani dalle ore 14.30 in piazza Vivaldi, le befane regaleranno a tutti i bambini caramelle e dolciumi. Animazione, giocoleria, e poi cioccolata in tazza e tè caldo per tutti i partecipanti.

A Mezzano la Festa della Befana comincerà alle 14.30 nel centro sociale Il Salice aps, in via Malatesta 22, con spettacoli di animazione e il dono della calza ai bambini. A Lugo la Befana è attesa il 6 gennaio alle 15 al Pavaglione.

A Fosso Ghiaia il 6 gennaio alle 10: caramelle ai bambini portate dalle Befane nel paese e raccolta di offerte di doni. Alle 15 merenda e calze offerte al circolo Acli ai bambini.

Alle 16 a Barbiano, invece, l’Avis Barbiano aspetta grandi e piccoli nella sala comunale di piazza Alberico per festeggiare la Befana in compagnia. A Longastrino il giorno dell'Epifania al centro polivalente ’Arriva la Befana!’: giochi per bambini, calza per tutti, cioccolata calda e vin brulè, apericena dalle ore 17. In piazza a Bagnacavallo il 16 alle 14.30 ci saranno la capanna delle scope e quella delle calze, la musica dei Santa Claus Quartet, le bolle di sapone, la lavanderina della Befana e i giochi di legno. Per concludere, merenda e distribuzione del calendario di ’Smembar’. A Russi giovedì alle 16.30 si va a teatro per ’Aspettando la Befana’ con ’La Regina delle Nevi’: dai tre anni, ingresso gratuito. Sabato 7 con partenza da piazzetta Dante alle 16 si terrà una Fiaccolata per la Pace.

A Faenza il 5 gennaio è in programma la Nott de Bisò: si parte con musica dalle 12 e stand rionali con bisò e gastronomia (aperti dalle 10), fra gli eventi principali: laboratori per bambini dalle 14 alle 16,30; alle 18,30 l’ingresso del Niballo; alle 21 i musicanti di San Crispino; alle 24 il rogo del Niballo. L’acquisto dei tradizionali gotti in ceramica garantirà il bisò gratis (come negli ultimi anni con un sistema a ’bollini’). Per l’intera giornata, dalle 9 alle 18,30, l’ingresso a Palazzo Milzetti Museo dell’età Neoclassica in Romagna a Faenza, sarà gratuito per tutti i visitatori.

Il giorno dell'Epifania si tiene invece dalle 14,30 alle 17,30 la tradizionale Festa della Befana in piazza del Popolo: ci saranno Tata Fata con il truccabimbi, le bolle di sapone ed il ludobus con giochi giganti di legno. La Befana distribuirà calze e saranno offerti zucchero filato e popcorn.

A Cervia si parte il 5 gennaio alle 18, con lo Spettacolo pirotecnico musicale, contornato da mercatini e canti della tradizione dei Pasqualotti. L’appuntamento è sul Lungomare D’Annunzio, nell’area del porto e del porto canale. Il 6 gennaio a Tagliata è in programma il tradizionale Tuffo della Befana: alle 15 sulla spiaggia (ingresso da viale Sicilia) i più temerari offriranno spettacolo con un tuffo in mare: premio al costume più divertente.

L’evento, organizzato dalla Proloco Riviera dei Pini, è arricchito da una serie di iniziative che fin dal mattino animeranno la località, nella zona di piazzale dei Pesci, viale Sicilia e viale Italia. Alle 8.30 infatti è prevista la partenza della Pedalata della Befana, mentre alle 9.30 quella della Camminata della Befana.

Dalle 10.30, mercatino di dolciumi, street food e oggettistica e alle 11.30 apertura dello stand gastronomico La Casina.

Alle 13, esibizione itinerante dei Musicanti di San Crispino, che coinvolgeranno il pubblico per le vie di Tagliata. In piazza Garibaldi a Cervia, dove da dal 6 gennaio a domenica 9 è organizzata dal Consorzio Cervia Centro un’edizione speciale di ‘A spass par Zirvia’, domani pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30 si svolgerà il Festival delle Pasquelle, don i vari gruppi di Pasqualotti del territorio cervese e della Romagna che, vestiti dei caratteristici costumi e capitanati dalla Befana, si esibiranno con canti e distribuiranno dolci ai bambini.

A Savio, la festa è organizzata dalla Proloco in collaborazione con il Consiglio di zona al Pala Savio in via Tamigi 11 dalle 14. Anche a Pisignano-Cannuzzo pomeriggio di festa al Centro Sociale di via Zavattina 6/d con evento organizzato dalla ASD Grama e dal Consiglio di zona. A Milano Marittima, al Xmas Experience, per la gioia dei bambini, sarà presente la Befana. fino a domenica è possibile ammirare gli scenografici allestimenti luminosi di Milano Marittima Winter Wonderland.