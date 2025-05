Casa Spadoni debutta in spiaggia: gestirà il ristorante del Papeete

Milano Marittima, 10 maggio 2025 – Casa Spadoni e Mercato Coperto entrano nel mondo Papeete. Da quest’anno saranno le società ravennati a gestire il ristorante dello stabilimento balneare di Milano Marittima. Beatrice Bassi, ad di Casa Spadoni e Mercato Coperto, spiega che “abbiamo iniziato a collaborare con la famiglia – e quindi la proprietà – Casanova / Soldini lo scorso anno quando ci siamo occupati del catering del sabato sera alla Villa Papeete ma anche del chioschetto all’interno dello stabilimento.

Lo scorso anno il ristorante era stato dato in gestione a un’altra società. Poi, essendo venuta meno quella collaborazione, la proprietà del Papeete ha proposto a noi di gestire il ristorante. E abbiamo accettato molto volentieri perché, sin da subito, si è creata una buona sinergia e una visione simile della ristorazione”.

Diverse le novità annunciate per la nuova gestione con Casa Spadoni che per la prima volta si avventura nella ristorazione sulla sabbia. “Per noi – continua Bassi – si tratta di una novità, ma la nostra esperienza è tanta sul territorio. Al Papeete stiamo lavorando per creare, con i proprietari, un luogo in cui trascorrere una giornata di qualità e spensieratezza con ottimo cibo. Non solo disco, dunque, vogliamo favorire anche altri tipi di eventi come degustazioni, incontri con le cantine e presentazioni di libri. Vincenzo Spadafino è il nostro executive chef. Siamo aperti già da Pasqua a pranzo e cena con pesce del territorio. Oltre a una rassegna di libri, sono in programma serate a tema con degustazione: porteremo una ventata di novità con il nostro food che si potrà ordinare con una App e potrà anche essere gustato sotto l’ombrellone dai clienti. Al ristorante è presente lo staff di Casa Spadoni e Mercato Coperto e punteremo su accoglienza e preparazione che ci contraddistinguono, anche nella gestione di gruppi ed eventi, anche business”.

La nuova gestione è entrata nell’anno speciale dei 25 anni del Papeete. E in questi lunghi ponti che hanno anticipato l’estate con la festa di compleanno, come spiega Bassi, “è andato molto bene, in alcune giornate abbiamo raggiunto i 150 coperti. Puntiamo a diventare un punto di riferimento a 360 gradi”.