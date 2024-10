Aquiloni a Cervia, torna anche in autunno il Festival Artevento

Ravenna, 7 ottobre 2024 – A Cervia torna dall'11 al 22 ottobre l'edizione autunnale di Artevento, il Festival internazionale dell'Aquilone, tra arte, didattica e intercultura. Un vero e proprio omaggio al Giappone con la mostra 'Il Giro del Mondo in 80 Aquiloni', che celebra il gemellaggio tra il Museo dell'Aquilone e il Museo Tako-No Hakubutsukan di Tokyo e l'acquisizione dell'opera completa dell'aquilone tradizionale della Città di Nagoya.

Con l'appuntamento autunnale Artevento vuole celebrare, in modo originale, lo spirito della giornata mondiale 'One Sky One World', che si svolge contemporaneamente in tutto il mondo nella seconda domenica di ottobre, invitando il pubblico "a diventare protagonista di una mobilitazione creativa e di un'azione collettiva spettacolare intorno al tema dell'aquilone, simbolo di libertà, pace, unione e sostenibilità".

Il calendario di eventi e attività prevede tre giorni di spettacolo di volo sulla spiaggia e 12 giorni di laboratori didattici, conferenze, visite guidate, musica e approfondimenti.

Momento importante di questa edizione sarà anche la Parata per la Pace del 13 ottobre con i bambini del Piccolo Coro di Antoniano Bologna e in collaborazione con la Fondazione PerugiAssisi.

Artevento è il progetto nato dall’immaginario dell’ideatore del Festival dell’Aquilone di Cervia Claudio Capelli per dare continuità a quell’esperienza, valorizzandone le potenzialità nell’ambito delle arti, della didattica, della sostenibilità e dello sport, e contribuendo alla costruzione di una grammatica della pace e del multiculturalismo attraverso l’arte ambientale e la poetica del volo.

Oltre al festival ideato per la Città di Cervia, in programma ogni anno dal 1981, Artevento ha progettato e diretto eventi originali in tutta Italia e dal 2017 si occupa della direzione artistica dell’Aspire International Kite Festival a Doha di Qatar, in Qatar