Dove vedere le lucciole? Due passeggiate con l’esperto

Fusignano (Ravenna), 23 maggio 2025 – Sono due le passeggiate nel bosco di Fusignano per assistere al ‘meraviglioso spettacolo delle lucciole’. La prima è in programma mercoledì 28 maggio alle 21.30 e la seconda il mercoledì successivo, 4 giugno, sempre alla stessa ora. La partenza avverrà dalla centrale piazza Corelli.

Sagre e feste in Emilia-Romagna: gli eventi di questo weekend / I percorsi di cammini aperti

Sarà Paolo Cassani, appassionato di insetti, ad accompagnare i partecipanti alla scoperta delle ‘Lampyris nocticula’, gli affascinanti coleotteri che illuminano le notti della campagna tra la primavera e l'estate, e degli habitat che le ospitano. Il percorso a piedi, di circa un chilometro, si articolerà attraverso piazza Mazzotti, via della Repubblica, via Santa Barbara e via Garibaldi; si accederà al Bosco da via Lacchini, costeggiando il bacino di laminazione.

L'iniziativa, a partecipazione gratuita, è organizzata dalla Pro loco con il patrocinio del Comune di Fusignano. I partecipanti sono invitati a vestire scarpe comode. I minori devono essere accompagnati. Non è necessaria la prenotazione. Per ulteriori informazioni contattare la Pro loco al 338 6989327.