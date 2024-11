Eventi di Natale a Cervia e Milano Marittima: tutte le date

Cervia e Milano Marittima (Ravenna), 19 novembre 2024 – Si svilupperà da sabato 30 novembre fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il ricco calendario di eventi che caratterizzeranno Cervia e Milano Marittima in occasione delle prossime festività natalizie.

A Cervia, il programma di Cervia Christmas Family, organizzato dal Consorzio Cervia Centro, coinvolgerà tutto il centro storico, trasformandolo in un Villaggio di Natale, decorato con fantastiche luminarie.

Sarà un Natale all’insegna di spettacoli, laboratori e mercatini, sempre più dedicato a bambini e famiglie. Il Villaggio di Natale si svilupperà attorno al maestoso albero di Natale, donato da Pinzolo-Madonna di Campiglio, al cui fianco è allestita la grande pista del ghiaccio.

Come da tradizione, l’accensione dell’albero è in programma domenica 8 dicembre, in occasione dei canti natalizi delle scuole di Cervia. Il Villaggio di Natale sarà caratterizzato da casette in legno, dove sarà possibile trovare prodotti locali e piatti tipici del territorio. Il Villaggio si estenderà in piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe (piazza Pisacane e viale Roma) e sarà aperto nei giorni festivi dalle 10 alle 22, mentre nei giorni feriali dalle 15 alle 19.30.

Nei fine settimana, il centro si trasformerà in un palcoscenico di spettacoli, laboratori di artigianato, animazioni e attrazioni pensate per le famiglie, con artisti di strada e musica dal vivo. Sempre in piazza Garibaldi sarà allestito il Giardino degli Elfi, nel giardinetto accanto al Duomo, che ospiterà anche Babbo Natale. In piazza Pisacane verranno organizzati eventi e laboratori per bambini e famiglie, come gli Elfi falegnami che daranno vita a giochi in legno.

Un’altra tradizione immancabile è il Presepe di Sale, allestito nel Porto canale su una burchiella, l’imbarcazione a fondo piatto utilizzata in passato dai salinari per il trasporto del prezioso oro bianco dalle saline ai Magazzini del Sale. Il presepe, a grandezza naturale, è impreziosito dalla maestosa cornice dei Magazzini del Sale, simbolo dell’antica tradizione salinara di Cervia. Anche il Borgomarina sarà decorato con fantastiche luminarie.

A Capodanno, sotto la Torre San Michele, è organizzato uno spettacolo musicale per salutare in allegria l’anno passato e dare il benvenuto al nuovo. Xmas Arts – Il Natale è un’opera d’arte, organizzato da Andrea Prada del Gruppo Euforika in collaborazione con Proloco Milano Marittima, rappresenterà invece per Milano Marittima un progetto con un forte richiamo alle tradizioni, ma allo stesso tempo con un respiro di contemporaneità.

La centrale Rotonda Primo Maggio e le tradizionali vie dello shopping saranno vestite a festa con eleganti e scintillanti installazioni luminose a luce calda che creeranno un’atmosfera magica, valorizzando l’ambiente e i pini secolari della Città giardino. Tra gli allestimenti, si segnalano il Bosco di Natale, opera scenografica all'interno della Rotonda Primo Maggio, che utilizzerà 300 piante per creare percorsi dal sapore natalizio. Non mancheranno inoltre una serie di installazioni scenografiche di grandi dimensioni lungo le vie del centro, tra cui un Presepe d'autore e un grande Babbo Natale, che costituiranno ambientazioni ideali anche per contenuti digitali.

Un ricco programma di eventi caratterizzerà i weekend di Milano Marittima, con spettacoli di animazione lungo le vie principali e artisti di richiamo che si esibiranno sul palco centrale allestito in viale Gramsci lato Rotonda Primo Maggio.

Il primo appuntamento in programma, il 30 novembre, è dedicato in particolare ai giovanissimi, con i diEFFE Bros, David e Frederick, i due fratelli della provincia di Verona, veri e propri fenomeni del web. Tra gli altri artisti che verranno nella Città Giardino figurano poi il cantautore e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio, il comico Cristiano Militello, i Moka Club con il loro XMas Show, Molella con lo spettacolo Milano Marittima Is On Fire, la comica Valentina Persia, la cantante e attrice Cristina D’Avena. Per rendere il tutto ancora più speciale, i visitatori non dovranno preoccuparsi di muoversi in auto.

Il simpatico trenino natalizio "Christmas Express" farà la spola tra il centro di Cervia (Stazione Polo Sud) e quello di Milano Marittima (Stazione Polo Nord) durante tutti i weekend e festivi. Partenze ogni 20 minuti, per permettere di vivere appieno l’atmosfera natalizia in tutto il territorio.

È poi confermato anche per queste festività natalizie l’ormai tradizionale tuffo della befana a Pinarella e Tagliata: temerari tuffatori, provenienti da diverse città d’Italia, si danno appuntamento in spiaggia, lunedì 6 gennaio 2025, per l’unico tuffo in mare a cui si può partecipare mascherati e vincere un premio per il travestimento più divertente.

Dal 5 gennaio, un ricco programma di iniziative accompagna questo evento speciale. assieme al tuffo, tornano i tradizionali canti dei Pasqualotti, l'arrivo della befana con doni per i bambini e giochi, il mercatino creativo con la presenza di foodtruck, gli artisti di strada e l'intrattenimento musicale. Confermati anche gli appuntamenti sportivi, la Pedalata della befana in mtb e la camminata della befana in stile nordic, oltre alla novità 2025 della Befana run, podistica non competitiva aperta a tutti. inoltre, ricco anche il calendario di eventi organizzato dalle numerose realtà e associazioni del territorio. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sul sito turistico del Comune di Cervia.