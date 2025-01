Expo Elettronica a Faenza, tutte le novità dell'edizione 2018

Faenza (Ravenna), 15 ottobre 2018 – Sarà un viaggio tra passato, presente e futuro quello proposto dall’edizione 2018 dell’Expo Elettronica alla Fiera di Faenza, l’appuntamento più longevo del circuito di mostre mercato di elettronica e informatica in programma sabato 20 e domenica 21 ottobre. Il format prevede circa 100 operatori, provenienti da tutta la penisola, che in tre padiglioni propongono un’ampia offerta merceologica, con possibilità di sconti che non trovano riscontri in altri canali di distribuzione.

L’occasione per fare ottimi acquisti riguarda articoli di elettronica, informatica, componentistica, hardware, home entertainment, console e videogiochi, periferiche, device, accessori, materiali di consumo, piccoli elettrodomestici per la casa e la persona. Non solo utile ma anche futile, dalle periferiche dalle fogge e colori più strabilianti alle tastiere avvolgibili, auricolari e cuffie divertenti e funzionali, cover customizzate per gli smartphone, piccoli elettrodomestici che rallegrano gli ambienti di casa e ufficio.

Il padiglione C è il cuore pulsante della manifestazione, zona deputata a ospitare il mercatino Radio Expo, nelle giornate di sabato e domenica. Qui si danno appuntamento radioamatori e appassionati di elettronica e informatica agé, tutti a caccia di surplus, trasmettitori, antenne, componentistica per le gloriose radio d’epoca o per strumentazioni al di fuori del mercato, preziose ma ancor più bisognose di attenzioni. Tutti i radioamatori che si presentano con il patentino in regola, oltre a godere dell’ingresso omaggio, partecipano all’estrazione di un bellissimo premio in palio, in tutti e due i giorni della manifestazione.

Trasferendosi all’interno dei padiglioni, invece, è possibile fermarsi allo stand Makerslab di Forlì per dare uno sguardo al futuro sempre più presente della stampa 3D, oppure alle costanti novità del mondo open source presentate ai visitatori di Expo Elettronica dai membri della Imolug Imola e Faenza Linux User Group.