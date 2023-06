Palio del Niballo 2023, quando si correrà a Faenza: orari e data

Faenza, 23 giugno 2023 – Il Palio del Niballo si correrà, adesso è ufficiale. La competizione fra i cinque rioni faentini quest’anno si disputerà sabato 22 luglio, in notturna, allo stadio Bruno Neri.

La proposta di non rinunciare a correre il Palio, avanzata da tutti i rioni faentini già da qualche tempo, è stata approvata all’unanimità dal Comitato Palio.

Il Comitato si era più volte riunito nei giorni scorsi per valutare gli aspetti non solo organizzativi ma anche di opportunità, visto il delicato momento che sta affrontando la comunità faentina a seguito dell’alluvione.

Questa però sarà un’edizione ‘speciale’, contraddistinta dalla sobrietà e dalla solidarietà, con raccolte fondi per l’emergenza alluvione tramite iniziative collaterali e il coinvolgimento delle città di palio legate a Faenza da rapporti consolidati di amicizia.

"L’amministrazione comunale – dichiara il sindaco e magistrato dei Rioni Massimo Isola – è totalmente impegnata nel sostegno alle persone colpite dall’alluvione, nelle opere di messa in sicurezza del territorio e di ricostruzione di quanto l’acqua ha distrutto. Per questo ho posto come condizione che il Palio potesse svolgersi senza mansioni a carico dei dipendenti del Unione della Romagna faentina che devono continuare ad occuparsi dell’emergenza a tempo pieno. Insieme ai Rioni e al Gruppo Municipale, che si faranno carico di gran parte degli aspetti tecnici e organizzativi, e al Faenza Calcio, si sono trovate velocemente le soluzioni opportune”.

La competizione che partirà alle 21, sarà anticipata dal corteo storico mentre il giuramento dei cavalieri e la premiazione finale, diversamente dal consueto, sono previste all’interno dello stadio, con un programma in corso di definizione.