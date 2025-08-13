Ferragosto con gli autori a Cervia, gli scrittori sbarcano al tramonto: chi sono

Cervia (Ravenna), 13 agosto 2025 – Gran finale nel giorno di Ferragosto per festeggiare la 33esima edizione della manifestazione estiva Cervia la spiaggia ama il libro. Volti celebri e illustri chiuderanno l’edizione del 2025 accolti dal pubblico dei lettori e dei turisti che attenderanno l’arrivo delle barche storiche per lo Sbarco degli Autori. Per la prima volta nella storia della rassegna il Ferragosto con gli Autori si svolgerà al tramonto del 15 agosto con l’arrivo degli autori sulle barche storiche ai piedi della Torre San Michele.

Lo Sbarco degli autori è in programma alle 18,15 quando gli autori approderanno sotto la Torre San Michele – Piazzale dei Salinari arrivando dal mare sulle antiche imbarcazioni da pesca cervesi della Tenza di Cervia Paolo Puzzarini: Caporale Leone, Maria, Tre Fratelli, Mario Lanza e Delfino. Si proseguirà con il tradizionale show nella cornice dei Magazzini del Sale insieme agli autori. Come durante tutta la rassegna, saranno presenti le librerie con in vendita i libri di tutta la rassegna mentre gli autori ospiti del Ferragosto si fermeranno con il pubblico per il tradizionale momento del firmacopie.

Conducono il talk show i giornalisti de il Resto del Carlino Ilaria Bedeschi e Beppe Boni. Gli autori prescelti dall’associazione Cervia, la spiaggia ama il libro per il salotto letterario, che si svolgerà sul palco allestito sull’arenile sono: Marino Bartoletti con Come Together (Rizzoli); Patrizia Finucci Gallo con Laboratorio di scrittura femminile (Alberto Perdisa Editore); Enrico Franceschini con Le notti di Mosca (Edizioni Baldini+Castoldi); Marina Castelnuovo con Dalla casa di ringhiera alla Casa Bianca (Edizioni Tiberina) e Stefano Bon con Ascolta oltre l’oceano (Clown Bianco Edizioni). È in programma, come ogni anno, la mostra di tende da spiaggia della Stamperia Pascucci di Gambettola fondata nel 1826. Il 15 agosto dall’alba al tramonto Paesaggi Fioriti di Stefano Maltoni e Biagio Nera, mostra di tende da spiaggia. Spazio anche alla solidarietà insieme ad Associazione per le persone con Sclerosi Multipla e Cerviaman. La manifestazione è organizzata dall’associazione culturale Cervia, la spiaggia ama il libro e si svolge con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, di Apt Servizi Emilia Romagna, del Comune di Cervia, di Confcommercio Ascom Cervia e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.