Festa del Mare 2025 a Marina di Ravenna: fuochi d’artificio e programma

Ravenna, 11 agosto 2025 – Marina di Ravenna festeggia, con la nuova edizione, la storica Festa del Mare in programma fino al 16 agosto e organizzata dalla Pro Loco di Marina con il Patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna.

Sagra della cozza e della collina

Tutti i giorni, a partire dalle 19, piazza Dora Markus ospita gli stand gastronomici della 13esima Sagra della Cozza e I Sapori della Collina di Brisighella. Il menù della sagra offre un’ampia selezione di piatti legati alla tradizione marinara: dai crostini misti di mare al risotto alla marinara, passando per le cozze alla tarantina, le cozze alla marinara e gratinate, fino alla classica seppia con i piselli. Ogni sera è possibile gustare sapori autentici in un’atmosfera conviviale e accogliente. Chi preferisce invece il menù di carne può scegliere lo stand della collina. Lungo viale delle Nazioni, saranno presenti anche i tradizionali mercatini serali, con artigianato, prodotti locali e tante curiosità.

Il programma degli spettacoli

Il palco di piazza Dora Markus ospita uno spettacolo diverso ogni sera, con inizio alle 21,30. Spettacoli per tutti i gusti: questa sera alle 21.30, in piazza Doraq Markus, tocca a ‘Nicolas Show’ varietà, musica e intrattenimento per tutta la famiglia. Martedì 12 agosto è la volta della musica live con Flavio e Alberto. Mercoledì 13 agosto, serata danzante con ‘Jam Republic’: giovani e carichi di energia, i Jam Republic portano sul palco le sonorità jazz-fusion, funk e newsoul in chiave moderna, unendo improvvisazione e groove. Giovedì 14 agosto serata Country Western Dance.

Venerdì 15 agosto sul palco Musica Live e Musical Box: ‘La voce è donna’. Infine sabato 16 agosto gran finale con ‘Diabete Ballo'. Tutti gli appuntamenti sono alle 21. Il 16, inoltre, dalle 19, è in programma un Bunker tour. Ritrovo sempre in piazza Dora Markus.

Fuochi d’artificio e paella

Tre appuntamenti speciali arricchiscono il programma culinario: Spaghettoni allo scoglio (stasera 11 agosto), Paella (12 agosto) e Spaghettoni alla pescatora (13 agosto). Il momento più atteso sarà la notte del 15 agosto, Ferragosto: il cielo di Marina di Ravenna si accenderà con lo spettacolo pirotecnico ‘I fuochi del Candiano’, a cura delle Pro Loco di Marina e Porto Corsini, in programma alle 23.30 nella zona faro. La sera precedente, il 14, i fuochi d’artificio illuminano, dalle 23, la spiaggia di Punta Marina (Spiaggia libera / Bagno Tiziano).