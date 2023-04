Festival degli aquiloni 2023 a Cervia: date e programma

Ravenna, 14 aprile 2023 – Torna a Cervia, la capitale dell’aquilone, Artevento: il festival più longevo al mondo dedicato al mondo degli aquiloni. Dal 21 aprile fino al 1 maggio un ricco calendario di eventi dedicato all’arte eolica e al quadrilatero volante più amato da grandi e piccini.

Che cos’è

Artevento è il Festival Internazionale dell’Aquilone dove ogni anno, a Cervia, vengono organizzati eventi dedicati a questa forma d’arte eolica adatti a tutte le età. Quest’anno, per la sua 43esima edizione, ci saranno 50 delegazioni provenienti da 5 continenti e oltre 250 gli artisti.

Si tratta della più longeva rassegna di aquiloni d’arte, etnici, storici, giganti, sportivi, acrobatici, che consente ai visitatori di tuffarsi in questa pratica nata oltre 2.500 anni fa. Dal 1981 il festival ha favorito un proficuo dialogo fra artisti, attivisti, pensatori e creativi sollecitati dal poetico simbolo dell’aquilone ad una riflessione sul tema della sostenibilità ambientale e delle responsabilità sociale.

Sulla spiaggia di Cervia, i visitatori possono godere l’incanto di un cielo colorato da centinaia di forme e non solo: esibizioni di volo, performance multidisciplinari, eventi notturni, mostre, laboratori didattici per grandi e piccini, parate, musica, air sculptures e tanto altro ancora..

“Artevento è un festival unico e prestigioso che caratterizza Cervia fin dal 1981 ed ogni anno apre la stagione balneare colorando il cielo con meravigliose opere volanti – dichiara il sindaco di Cervia Massimo Medri –. Una manifestazione che ci vede orgogliosi per la molteplicità e l’importanza dei temi trattati, che utilizza l’aquilone come strumento didattico, di pace e fratellanza fra popoli, unisce le culture e inneggia alle buone pratiche per la salvaguardia dell’ambiente ponendo l’accento anche sugli obiettivi di Agenda 2030. Per noi tutti rappresenta anche un ritorno al gioco, alla spensieratezza dell’infanzia, al desiderio di lasciarsi trasportare liberi nel vento”.

Dove si svolge

Il festival si svolge lungo la spiaggia di Pinarella e in alcune location collaterali indicate nel programma eventi.

Programma 2023

Come spiegano gli organizzatori, il programma completo verrà consegnato sul momento con il giornalino presso la reception Artevento, a partire dalle 15 del 21 aprile. Di seguito gli eventi imperdibili del Festival degli Aquiloni.

Venerdì 21 aprile

AREA AQUILONI D’ARTE & ETNICI Dalle 15 Tutti gli aquiloni in volo

AREA AQUILONI GIGANTI & 3D AIR CREATIONS Dalle 15 Tutti gli aquiloni in volo

AREA DELLE ESIBIZIONI Ore 15 Apertura ufficiale del festival Dalle 15. Artisti del vento in primo piano – L’altra metà del cielo: dedicato a Katy e Maggie Dalle 16 Sport Kite Show Rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team

CIRCO MADERA Ore 20.30 Cabaret Madera

Sabato 22 aprile

Speciale Giornata Mondiale della Terra / Earth Day

RECEPTION ARTEVENTO Dalle 15 alle 16 Iscrizione laboratori giornalieri Ore 16 Workshop – In volo con le api laboratorio di costruzione aquiloni

AREA AQUILONI D’ARTE & ETNICI Dalle 10 Tutti gli aquiloni in volo

AREA AQUILONI GIGANTI & 3D AIR CREATIONS Dalle 10 Tutti gli aquiloni in volo

AREA DELLE ESIBIZIONI Dalle 10 alle 13 Prove libere di volo acrobatico Ore 14 Speciale Giornata Mondiale della Terra. Ore 14 Bee the change! Performance collettiva per una riflessione sull’importanza delle api in relazione al rinnovarsi della natura, alla salvaguardia della biodiversità e ai cambiamenti climatici…mentre nel cielo volano le opere ideate dagli artisti ospiti per celebrare l’insetto impollinatore simbolo del festival. Ore 15 Masaaki Sato & l’aquilone insetto di Nagoya Ore 15.30 L’altra metà del cielo – Volo delle artiste ospiti Ore 16 Sport Kite Show Rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team

CIRCO MADERA Ore 17 Cabaret Madera Ore 20.30 Cabaret Madera

Ore 21 Bussa al cielo e ascolta il suono VOLO NOTTURNO / Speciale Earth Day

Domenica 23 aprile

RECEPTION ARTEVENTO Dalle 10.30 alle 18.30 Annullo celebrativo dedicato all’AQUILONE INSETTO DI NAGOYA e realizzato da Filatelia Poste Italiane

Dalle 15 alle 16 Iscrizione laboratori giornalieri Ore 16 Workshop – In volo con le api laboratorio di costruzione aquiloni

SPAZIO SPERIMENTALE OFFICINA ARTEVENTO Ore 12 “Il volo della sostenibilità” inaugurazione mostra

AREA DELLE ESIBIZIONI Ore 10 Cerimonia delle Bandiere – Opening Ufficiale, parata con accompagnamento musicale della FracassBand (Svizzera) Presentazione delle delegazioni ospiti e incontro con le autorità. Ore 14 Masaaki Sato & l’aquilone insetto di Nagoya Ore 14.45 Il cacciatore di aquiloni – Stafford Wallace (India) Ore 15 Il drago e la fenice –Performance teatro danza (Bali) Ore 15.30 L’aquilone storico –Focus sulla storia dell’aquilone e delle sue applicazioni in ambito meteorologico – Andrea Casalboni e Fausto Focaccia Ore 16 Special Guest 2023: Team Maori Ore 16.30 Sport Kite Show Rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team

CIRCO MADERA Ore 17 A ruota libera Ore 17 Cabaret Madera

Lunedì 24 aprile

RECEPTION ARTEVENTO Dalle 15 alle 16 Reception ARTEVENTO – Iscrizione laboratori giornalieri Ore 16 Workshop – In volo con le api laboratorio di costruzione aquiloni

AREA AQUILONI D’ARTE & ETNICI Dalle 10 Tutti gli aquiloni in volo

AREA AQUILONI GIGANTI & 3D AIR CREATIONS Dalle 10 Tutti gli aquiloni in volo

AREA DELLE ESIBIZIONI Dalle 10 alle 13.00 Prove libere di volo acrobatico

Dalle 14 alle 16.30 Artisti del vento in primo piano –Rassegna degli artisti ospiti

Dalle 16.30 Sport Kite Show Rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team

CIRCO MADERA Ore 20.30 Psicomic!

Martedì 25 aprile

Speciale Festa della Liberazione / Anzac Day

RECEPTION ARTEVENTO Dalle 10 alle 11 Reception ARTEVENTO – Iscrizione laboratori giornalieri Ore 11 Workshop – In volo con le api laboratorio di costruzione aquiloni Dalle 15 alle 16 Reception ARTEVENTO – Iscrizione laboratori giornalieri Ore 16 Workshop – In volo con le api laboratorio di costruzione aquiloni

AREA AQUILONI D’ARTE & ETNICI Dalle 10.00 Tutti gli aquiloni in volo

AREA AQUILONI GIGANTI & 3D AIR CREATIONS Dalle 10 Tutti gli aquiloni in volo

AREA DELLE ESIBIZIONI

Dalle 10 alle 11.30 Prove libere di volo acrobatico

Dalle 11.30 1000 papaveri rossi – In collaborazione con Festival delle Culture, Comune di Ravenna Assessorato all’Immigrazione e ANPI

Ore 14 “We are the rainbow”, Un Cielo Un Mondo: gli artisti del mondo in volo per la Pace e la Libertà.

Ore 15 Special Guest 2023: Team Maori Ore 17 Sport Kite Show Rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team

CIRCO MADERA Ore 17 Psicomic! Ore 20.30 Psicomic!

Mercoledì 26 aprile

AREA AQUILONI D’ARTE & ETNICI Dalle 10 Volo libero

AREA AQUILONI GIGANTI & 3D AIR CREATIONS Dalle 10 Volo libero

AREA DELLE ESIBIZIONI Dalle 16 Prove libere di volo acrobatico

CIRCO MADERA Ore 20.30 Psicomic!

Giovedì 27 aprile

AREA AQUILONI D’ARTE & ETNICI Dalle 10 Tutti gli aquiloni in volo

AREA AQUILONI GIGANTI & 3D AIR CREATIONS Dalle 10 Tutti gli aquiloni in volo

AREA DELLE ESIBIZIONI Dalle 10 alle 11.30 Prove libere di volo acrobatico Dalle 14 Sport Kite Show Rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team

Venerdì 28 aprile

AREA AQUILONI D’ARTE & ETNICI Dalle 10 Tutti gli aquiloni in volo

AREA AQUILONI GIGANTI & 3D AIR CREATIONS Dalle 10 Tutti gli aquiloni in volo

AREA DELLE ESIBIZIONI Dalle 10 alle 11.30 Prove libere di volo acrobatico Ore 15 Artisti del vento in primo piano – Rassegna degli artisti ospiti Ore 16 Sport Kite Show Rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team

CIRCO MADERA Ore 20.30 Hesperus

Sabato 29 aprile

RECEPTION ARTEVENTO Dalle 10 alle 11 Iscrizione laboratori giornalieri Ore 11 Workshop – In volo con le api laboratorio di costruzione aquiloni Dalle 15 alle 16 Iscrizione laboratori giornalieri Ore 16 Workshop – In volo con le api laboratorio di costruzione aquilon

AREA AQUILONI D’ARTE & ETNICI Dalle 10 Tutti gli aquiloni in volo

AREA AQUILONI GIGANTI & 3D AIR CREATIONS Dalle 10 Tutti gli aquiloni in volo

AREA DELLE ESIBIZIONI Dalle 10 alle 13 Prove libere di volo acrobatico Ore 14 Masaaki Sato & l’aquilone insetto di Nagoya Ore 14.45 Il cacciatore di aquiloni – Stafford Wallace (India) Ore 15 Il drago e la fenice –Performance teatro danza (Bali) Ore 15.30 Il Giro d’Italia – Iqbal Husain Ore 16 Special Guest 2023: Team Maori Ore 16.30 Sport Kite Show Rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team

CIRCO MADERA Ore 17 Hesperus Ore 20.30 Hesperus

Ore 21 LA NOTTE DEI MIRACOLI spettacolo immersivo di arte eolica, musica e luci in riva al mare

Domenica 30 aprile

RECEPTION ARTEVENTO Dalle 10.30 alle 18.30 Annullo celebrativo dedicato ai 43 anni del Festival ARTEVENTO e realizzato da Filatelia Poste Italiane Dalle 10 alle 11 Iscrizione laboratori Ore 11 Workshop – In volo con le api laboratorio di costruzione aquiloni Dalle 15 alle 16 Iscrizione laboratori giornalieri Ore 16 Workshop – In volo con le api laboratorio di costruzione aquiloni

AREA AQUILONI D’ARTE & ETNICI Dalle 10 Tutti gli aquiloni in volo

AREA AQUILONI GIGANTI & 3D AIR CREATIONS Dalle 10 Tutti gli aquiloni in volo

AREA DELLE ESIBIZIONI Dalle 10 alle 13 Prove libere di volo acrobatico Dalle 14 Artisti del vento in primo piano – Rassegna delegazioni ospiti Ore 15 Il drago e la fenice –Performance teatro danza (Bali) Ore 15.30 L’aquilone storico –Focus sulla storia dell’aquilone e delle sue applicazioni in ambito meteorologico – Andrea Casalboni e Fausto Focaccia Ore Ore 16.00 Special Guest 2023: Team Maori Ore 16.30 Sport Kite Show Rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team

CIRCO MADERA Ore 17 Hesperus Ore 20.30 Hesperus

Lunedì 1 maggio

RECEPTION ARTEVENTO Dalle 10 alle 11 Iscrizione laboratori Ore 11 Workshop – In volo con le api laboratorio di costruzione aquiloni Dalle 15 alle 16 Iscrizione laboratori giornalieri Ore 16 Workshop – In volo con le api laboratorio di costruzione aquiloni

AREA AQUILONI D’ARTE & ETNICI Dalle 10 Tutti gli aquiloni in volo

AREA AQUILONI GIGANTI & 3D AIR CREATIONS Dalle 10 Tutti gli aquiloni in volo

AREA DELLE ESIBIZIONI Dalle 10 alle 13 Prove libere di volo acrobatico Dalle 14 Artisti del vento in primo piano – Rassegna delegazioni ospiti Ore 15 Il drago e la felice –Performance teatro danza (Bali) Ore 15.30 Special Guest 2023: Team Maori Ore 16 Sport Kite Show Rassegna di esibizioni di volo acrobatico a ritmo di musica in solo, coppia e team

CIRCO MADERA Ore 11 A ruota libera Ore 16.30 Hesperus